Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.114
|0,38
|BIST ANKARA
|2.395
|0,82
|BIST ANTALYA
|2.529
|0,24
|BIST BALIKESİR
|2.059
|0,19
|BIST BURSA
|4.655
|1,87
|BIST DENIZLI
|1.840
|-0,97
|BIST ISTANBUL
|1.882
|0,30
|BIST IZMIR
|3.755
|0,93
|BIST KAYSERI
|11.090
|0,63
|BIST KOCAELI
|4.990
|0,57
|BIST KONYA
|2.413
|3,38
|BIST TEKIRDAĞ
|10.181
|4,05
|BIST AYDIN
|1.091
|2,37
|BIST MANISA
|1.493
|0,80
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi