Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.279
|-0,92
|BIST ANKARA
|2.440
|0,83
|BIST ANTALYA
|2.547
|-1,77
|BIST BALIKESİR
|2.025
|-1,81
|BIST BURSA
|5.119
|2,50
|BIST DENIZLI
|1.821
|-2,31
|BIST ISTANBUL
|1.925
|1,46
|BIST IZMIR
|3.839
|0,13
|BIST KAYSERI
|11.544
|1,18
|BIST KOCAELI
|5.093
|0,03
|BIST KONYA
|2.346
|-3,57
|BIST TEKIRDAĞ
|11.071
|0,46
|BIST AYDIN
|1.115
|-1,17
|BIST MANISA
|1.523
|1,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi