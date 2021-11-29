Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|16.692
|2,52
|BIST ANKARA
|2.599
|1,93
|BIST ANTALYA
|2.647
|0,03
|BIST BALIKESİR
|2.097
|-0,03
|BIST BURSA
|5.722
|2,36
|BIST DENIZLI
|1.822
|0,11
|BIST ISTANBUL
|1.938
|0,01
|BIST IZMIR
|3.874
|0,71
|BIST KAYSERI
|11.324
|1,38
|BIST KOCAELI
|5.207
|1,06
|BIST KONYA
|2.321
|1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|12.170
|2,42
|BIST AYDIN
|1.166
|1,76
|BIST MANISA
|1.532
|0,28
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi