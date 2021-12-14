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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

14.12.2021 13:31
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.0505,41BIST ANKARA3.0180,65BIST ANTALYA3.278-1,67BIST BALIKESİR2.4060,42BIST BURSA6.1220,79BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA21.0505,41
BIST ANKARA3.0180,65
BIST ANTALYA3.278-1,67
BIST BALIKESİR2.4060,42
BIST BURSA6.1220,79
BIST DENIZLI2.022-0,42
BIST ISTANBUL2.3181,05
BIST IZMIR4.6370,47
BIST KAYSERI12.6220,02
BIST KOCAELI6.2201,05
BIST KONYA2.5521,06
BIST TEKIRDAĞ12.330-0,92
BIST AYDIN1.324-1,25
BIST MANISA1.6060,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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