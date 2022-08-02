Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı

02.08.2022 16:14
Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı

Gurbetçilerin gelmesi Samsun Yabancılar Pazarı esnafına olumlu yansıdı.

Gurbetçilerin gelmesi Samsun Yabancılar Pazarı esnafına olumlu yansıdı. İşlerinin arttığını belirten Samsun Yabancılar Pazarı Derneği Başkanı Alaadin Sayın, "Yaklaşık 2 aydır işlerimizde baya bir yoğunluk var. Bayramda zaten 15 günlük tatilde mükemmele yakın iş yaptık" dedi.

Samsun'a gurbetçilerin gelmesiyle birlikte Yabancılar Pazarı esnafının yüzü güldü. Birçok farklı ülkeden Samsun'a gelen gurbetçiler Yabancılar Pazarı'na uğrayarak burada başta tekstil olmak üzere hediyelik eşya alışverişinde bulundu. Fiyatların uygun olması ürünlere talebi daha da arttırdı.

"Yaklaşık 2 aydır işlerimizde yoğunluk var"

Gurbetçilerin gelmesiyle beraber işlerde artış olduğunu dile getiren Samsun Yabancılar Pazarı Derneği Başkanı Alaadin Sayın, "Geçen sene pandemiden çıktıktan sonra 2008'den bu yana yaptığımız en iyi işimizi yapmıştık. Pandemiden çıkınca zaten insanlar evde bunalmıştı. O bunaltıyla alışverişe yöneldiler. İyi bir canlılık olmuştu. Geçen seneki gibi bu yılda işlerimiz güzel gidiyor. Gurbetçiler gelmeye başladı. İşlerimizde artış var. Yaklaşık 2 aydır işlerimizde baya bir yoğunluk var. Bayramda zaten 15 günlük tatilde mükemmele yakın iş yaptık. Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte şuan işlerimiz iyi. İnşallah Bafra garajı da açılırsa işlerimizde bir tık daha ilerleme bekliyoruz" diye konuştu.

Gurbetçiler de Samsun'daki pazarın diğer illerdeki pazarlardan daha ucuz olduğu için Samsun'da alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söylediler. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Yol sevincini horon teperek kutladılar Yol sevincini horon teperek kutladılar Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı Koruma altındaki kum zambaklarının da bulunduğu sahilden 2,5 ton atık ve çöp toplandı
Kaynak: İHA

Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:18 Galatasaray aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:47 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
15:41 Tüm gözler Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinde! 400 bin kişi uçağını canlı takip ediyor
15:39 Alacaklarından feragat etti! Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti
15:29 Bıçaklama olayına tanık olan Hint oyuncu Dev Patel, soluğu polisin yanında aldı!
15:18 CHP'nin vekil çıkaramadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik
15:14 Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 16:33:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement