Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı - Son Dakika
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Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı

03.08.2022 01:15
Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı

Gurbetçilerin gelmesi Samsun Yabancılar Pazarı esnafına olumlu yansıdı.

Gurbetçilerin gelmesi Samsun Yabancılar Pazarı esnafına olumlu yansıdı. İşlerinin arttığını belirten Samsun Yabancılar Pazarı Derneği Başkanı Alaadin Sayın, "Yaklaşık 2 aydır işlerimizde baya bir yoğunluk var. Bayramda zaten 15 günlük tatilde mükemmele yakın iş yaptık" dedi.

Samsun'a gurbetçilerin gelmesiyle birlikte Yabancılar Pazarı esnafının yüzü güldü. Birçok farklı ülkeden Samsun'a gelen gurbetçiler Yabancılar Pazarı'na uğrayarak burada başta tekstil olmak üzere hediyelik eşya alışverişinde bulundu. Fiyatların uygun olması ürünlere talebi daha da arttırdı.

"Yaklaşık 2 aydır işlerimizde yoğunluk var"

Gurbetçilerin gelmesiyle beraber işlerde artış olduğunu dile getiren Samsun Yabancılar Pazarı Derneği Başkanı Alaadin Sayın, "Geçen sene pandemiden çıktıktan sonra 2008'den bu yana yaptığımız en iyi işimizi yapmıştık. Pandemiden çıkınca zaten insanlar evde bunalmıştı. O bunaltıyla alışverişe yöneldiler. İyi bir canlılık olmuştu. Geçen seneki gibi bu yılda işlerimiz güzel gidiyor. Gurbetçiler gelmeye başladı. İşlerimizde artış var. Yaklaşık 2 aydır işlerimizde baya bir yoğunluk var. Bayramda zaten 15 günlük tatilde mükemmele yakın iş yaptık. Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte şuan işlerimiz iyi. İnşallah Bafra garajı da açılırsa işlerimizde bir tık daha ilerleme bekliyoruz" diye konuştu.

Gurbetçiler de Samsun'daki pazarın diğer illerdeki pazarlardan daha ucuz olduğu için Samsun'da alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söylediler. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçiler geldi, esnafın işi arttı - Son Dakika

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