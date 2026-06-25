Gurbetçilerin Sınır Geçişi Hızlandı - Son Dakika
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Gurbetçilerin Sınır Geçişi Hızlandı

25.06.2026 11:19
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Gurbetçilerin Türkiye'ye dönerken sınır kapılarındaki işlemleri dijital uygulamalarla hızlandı.

Yaz tatili için ana vatana gelen gurbetçilerin sınır kapılarındaki işlemleri, devreye alınan dijital uygulamalar ve operasyonel tedbirlerle hız kazandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce yurttaşın kara yolu üzerinden "vatan yolculuğu" sürüyor.

Özellikle Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gibi yoğun sınır kapılarında bu yıl devreye alınan teknolojik yenilikler ve sağlanan operasyonel kolaylıklar, vatandaşların yurt hasretini dindirme sürecini hızlandırıyor.

Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimler, bu kapsamda, yurt dışında yaşayan Türklerin yaz sezonunda yaşayabileceği yoğunluğu yönetmek için "sıfır kuyruk" ve "hızlı geçiş" odaklı bir strateji izliyor.

Sınıra gelmeden işlemler tamamlanıyor

Geliş sürecini hızlandıran unsurlar arasında mobil cihazlar üzerinden erişilebilen "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" başı çekiyor.

Taşıt Ön Beyan Uygulaması ile vatandaşlar, yola çıkmadan veya yolculuk sırasında araçlarına ve beraberlerindeki yolculara ait pasaport, ruhsat ve sigorta bilgilerini sisteme kaydedebiliyor.

Bu sayede gümrük muhafaza memurları peronda sadece dijital eşleşmeyi kontrol ederek, saniyeler içinde geçiş işlemlerini tamamlıyor. Geçmiş yıllarda dakikalar süren veri girişi işlemleri, bu yöntemle neredeyse tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor.

Plaka okuma ve yapay zeka devrede

Sınır kapılarında kurulan yeni nesil plaka okuma sistemleri ve yapay zeka destekli risk analiz yazılımları, trafiğin akışını kesintisiz hale getiriyor. Sınıra giren araçların plakaları anında taranarak yasal geçerlilikleri kontrol ediliyor.

Böylelikle bekleme süreleri azaltılırken, ülke güvenliğinin artırılması ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde en etkin denetim hedefleniyor.

Ayrıca, biyometrik pasaport okuma cihazlarının sayısının artırılmasıyla işlem hızı 2 katına çıkıyor.

Ek peron ve personel takviyesi

Dünyanın en yoğun sınır kapılarından biri olan Kapıkule'de, giriş yönündeki peron sayısı artırılarak kapasite en üst seviyeye taşındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dönemsel personel takviyesiyle, peronların 24 saat esasına göre tam kapasite çalışması sağlanıyor.

Ücretsiz internet ve canlı takip imkanı

Yolcuların konforu için sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinin yanı sıra sosyal medya ve resmi siteler üzerinden sağlanan "canlı kamera" ve "yoğunluk haritası" hizmetleri de yurttaşların rota tercihlerinde kritik rol oynuyor.

Vatandaşlar, anlık verileri takip ederek daha az yoğun olan İpsala veya Pazarkule gibi alternatif kapılara gidebiliyor.

Gümrük kapılarındaki bu "dijital dönüşüm" hamlesi, sadece hızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda modern tarama sistemleri ve dedektör köpeklerin kullanımıyla güvenlik denetimlerinin de daha etkin yapılmasına olanak tanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçilerin Sınır Geçişi Hızlandı - Son Dakika

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