Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu

17.04.2022 20:14

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası alması üzerine 2018 yılında Gürcistan'a kaçan Galip Öztürk'ün kurucusu olduğu şehirler arası otobüs firması Metro Turizm ve bağlı ortaklığı bulunan petrol tesisi şirketi MEPET satışa sunuldu.

Kasım 1992'de Galip Öztürk tarafından kurulan şehirlerarası otobüs firması Metro Turizm ve bağlı şirketlerinin satışı için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapıldı.

TESPİT RAPORLARI HAZIRLANDIKTAN SONRA SATIŞA ÇIKACAK

Gazete Duvar'ın haberine göre; Metro Turizm, sahibi olduğu şirketlerle birlikte satışa çıkarıldı. Tüm şirketler için ayrı ayrı değer tespit raporları hazırlandıktan sonra satış işlemlerinin başlatılacağı ilan edildi. Metro Turizm ve bağlı ortaklığı bulunan petrol tesisi şirketi MEPET'in tüm paylarının satılması için değerleme yapılacağı ve değer tespitinin ardından satışın başlatılacağı belirtilen KAP bildiriminde şu açıklama yapıldı:

"Şirketimizin yüzde 100 oranında sahibi olduğu 100 milyon TL ödenmiş sermayeli Metro Turizm Seyahat Organizasyon Ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı ve bağlı ortaklığı olan MEPET Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş.ye ait 1.370.000 adet imtiyazlı payları da dahil olmak üzere sahibi olduğu tüm payların satılması yönünde bahse konu şirketlerin ayrı ayrı değer tespit raporunun hazırlatılması hususunda değerleme şirketleri ile görüşülerek görevlendirilmelerine, değer tespit raporlarının düzenlenmesi akabinde oluşacak değerler üzerinden söz konusu satış işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir."

METRO TURİZM'İ GALİP ÖZTÜRK'ÜN KIZI YÖNETİYOR

Metro Turizm'in kurucusu Galip Öztürk, cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi üzerine 2018 yılında Gürcistan'a kaçmıştı. Yargılandığı çete davasından dolayı da hakkında yakalama kararı olan Galip Öztürk hakkında, Metro Holding'in internet sitesinde 'onursal başkanı' olarak yer alıyor. Metro Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı iseGalip Öztürk'ün kızı Fatma Öztürk Gümüşsu yürütüyor. Metro Turizm, 79 ilde yaklaşım bin acentesiyle faaliyet yürütüyor.

YORUMLAR
500
Başkan Kılınç, turizmcilerle bir araya geldi Başkan Kılınç, turizmcilerle bir araya geldi Halfeti'de tekneciler destek talebinde bulundu Halfeti'de tekneciler destek talebinde bulundu

Galip Öztürk, Gürcistan, Turizm, Metro, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu - Son Dakika


Son Dakika
20:18 İstanbul'un göbeğinde büyülü asasıyla mekan basıp adam döven 2 Suriyeli sınır dışı edilecek!
20:17 Tecrübeli hoca gözyaşlarını tutamadı! Fenerbahçe soyunma odasında "Şampiyonluk şansımız sürüyor" deyip ağladı
20:14 Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu
20:12 Valerien Ismael, maç günü yaptığı antrenman hakkında konuştu: Bütün gün otelde bekleyemeyiz
20:11 Silvan'da, arazi anlaşmazlığı iki aileyi birbirine düşürdü! 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
19:26 Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı
19:25 Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı
19:22 İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası
18:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!'
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye her daim Filistin'in yanındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 20:29:15. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da kaçak olarak yaşayan Galip Öztürk'ün kurduğu Metro Turizm ve MEPET satışa sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement