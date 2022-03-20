Güroymak'ta fasulye tohumu ön başvuruları başladı - Son Dakika
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Güroymak'ta fasulye tohumu ön başvuruları başladı

20.03.2022 09:10
Güroymak'ta fasulye tohumu ön başvuruları başladı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fasulye tohumu ön başvuruları alınmaya başlandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fasulye tohumu ön başvuruları alınmaya başlandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için öngördüğü hibe programı kapsamında fasulye tohumu ön başvuruları başladı. Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2019-2023 stratejik planları doğrultusunda yürüttüğü 'Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi' kapsamında, bitkisel ürünlerde arz güvencesini sağlamak, nadas alanlarının etkin şekilde kullanılması ve sektörün taleplerine uygun sertifikalı tohum kullanılmasının artırılmasına yönelik olarak; Bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine, toplam bedelinin yüzde 75'i devlet destekli ve yüzde 25'i çiftçi katkılı fasulye tohumu ön başvuruları alınacaktır. Tohumluk talebi için çiftçilerimizin ilçe müdürlüğümüze talepte bulunması gerekmektedir" denildi. - BİTLİS

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Güroymak, Bitlis, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güroymak'ta fasulye tohumu ön başvuruları başladı - Son Dakika


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