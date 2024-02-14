Gürün Belediyesi İşçilerine Yüzde 60, Şirket İşçilerine Yüzde 80 Zam Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gürün Belediyesi İşçilerine Yüzde 60, Şirket İşçilerine Yüzde 80 Zam Yaptı

Gürün Belediyesi İşçilerine Yüzde 60, Şirket İşçilerine Yüzde 80 Zam Yaptı

Gürün Belediyesi, kamu işçisi maaşlarına yüzde 60, şirket işçilerine ise yüzde 80 oranında zam yaptı. Belediye Başkanı Nami Çiftçi, toplu sözleşme imza töreninde bu zam oranlarını duyurdu.

14.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürün Belediyesi, kamu işçisi maaşlarına yüzde 60 şirket işçilerine ise yüzde 80 oranında zam yaptı.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda belediye işçileri ile bir araya geldi.

Burada, Gürün Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmeyle değinen Çiftçi, belediyede çalışan kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 60, şirket bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına ise yüzde 80 oranında zam yaptıklarını duyurdu.

Çiftçi burada yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşlarımızı hep kendi ailemiz gibi gördük ve onların mutlu olduğu bir ortam oluşturmayı hedefledik. Görev süremiz boyunca personelimizin maaş ve sosyal haklardan en üst düzeyde faydalanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Personelimizi enflasyona ezdirmeden en iyi şartlarda yaşamaları için Belediye İş Sendikasıyla imzaladığımız toplu sözleşme gereğince kamu işçilerimize yüzde 60, şirket işçilerimize de yüzde 80 oranında zamma imza attık. Personelimize hayırlı olsun." dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gürün Belediyesi İşçilerine Yüzde 60, Şirket İşçilerine Yüzde 80 Zam Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 14:57:40. #1.13#
SON DAKİKA: Gürün Belediyesi İşçilerine Yüzde 60, Şirket İşçilerine Yüzde 80 Zam Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement