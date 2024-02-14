Gürün Belediyesi İşçilerine Yüzde 60, Şirket İşçilerine Yüzde 80 Zam Yaptı

Ekonomi

Gürün Belediyesi, kamu işçisi maaşlarına yüzde 60 şirket işçilerine ise yüzde 80 oranında zam yaptı.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda belediye işçileri ile bir araya geldi.

Burada, Gürün Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmeyle değinen Çiftçi, belediyede çalışan kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 60, şirket bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına ise yüzde 80 oranında zam yaptıklarını duyurdu.

Çiftçi burada yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşlarımızı hep kendi ailemiz gibi gördük ve onların mutlu olduğu bir ortam oluşturmayı hedefledik. Görev süremiz boyunca personelimizin maaş ve sosyal haklardan en üst düzeyde faydalanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Personelimizi enflasyona ezdirmeden en iyi şartlarda yaşamaları için Belediye İş Sendikasıyla imzaladığımız toplu sözleşme gereğince kamu işçilerimize yüzde 60, şirket işçilerimize de yüzde 80 oranında zamma imza attık. Personelimize hayırlı olsun." dedi. - SİVAS