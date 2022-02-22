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Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü - Son Dakika

Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

22.02.2022 10:14
Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü

Güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

Güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta ocak ayına kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8, inşaat sektöründe yüzde 3,3 düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ocakta 120,2 iken şubatta 118,7 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 1,8 azaldı, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,3 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ocakta 124,4 iken şubatta 119,8'e geriledi.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar alt endeksi yüzde 5,9, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,7, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi yüzde 2,2 düşüş olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 85,5 iken şubatta 82,7 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 3,7, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 3 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü - Son Dakika Ekonomi


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