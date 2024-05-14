Güvenli Sürüş İçin Yaz Lastiklerinin Kullanımı Önem Arz Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Güvenli Sürüş İçin Yaz Lastiklerinin Kullanımı Önem Arz Ediyor

Uzmanlar, yaz aylarında kış lastiklerinin yerine yaz lastiklerine geçilmesini öneriyor. Kış lastikleri sıcak havalarda özelliklerini kaybederken, yaz lastikleri daha iyi performans ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Kış lastiklerinin yazın kullanılması ise sürüş güvenliği açısından risk oluşturuyor. Yaz lastiklerine geçişin önemi vurgulanırken, lastik değişimi fiyatlarının ise geçen yıla göre iki kat arttığı belirtiliyor.

14.05.2024 00:23
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Güvenli sürüş için yaz lastiklerinin kullanımı önem arz ediyor

İSTANBUL - Yaz aylarının gelmesiyle kış lastiklerinin değişimi de başladı. Uzmanlar sürüş güvenliği, araç performansı ve yakıt verimliliği gibi konularda fayda sağlaması açısından yaz lastiklerine geçiş yapılmasını öneriyor.

Kış lastiği kullanımı tüm ticari araçlarda 1 Nisan itibariyle sona ermişti. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha iyi performans ve güvenli sürüş için üretilen kış lastikleri sıcak havalarda özelliklerini kaybediyor. Uzmanlar havalar ısındığında kış lastiklerinin de değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Dört mevsim lastikler ya da yaz lastikleri 7 derece üzerinde havalarda kullanıldığında daha iyi performans veriyor ayrıca yakıt tasarrufu açısından da fayda sağlıyor. Uzmanlar kış mevsimine uygun koşullarda kullanılan kış lastiklerinin yazın değiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Yaz lastiğine geçişin önemiyle ilgili değerlendirmede bulunan Lastikcim.com Genel Müdürü Ahmet Erkan, "Mevsiminde lastik kullanımı sürüş güvenliği açısından önem arz ediyor. Özellikle yazın kullanılan kış lastikleri sürüş güvenliği açısından büyük riskler taşımaktadır. Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kullanılması öneriliyor" dedi.

Kış lastiğinin yazın kullanılması durumunda ortaya çıkacak olumsuz durumlardan da bahseden Erkan, "Kış lastiği yazın kullanıldığı dönemde gerek fren mesafesinin uzaması gerekse yol tutuşu ve hakimiyeti kaybetme gibi risklere yol açmaktadır. Nisan ayı itibariyle sürücülerin yaz lastiklerine geçiyor olmaları can ve mal kaybının önüne geçilmesi adına oldukça önemli. Sürücülerin Nisan ayı itibariyle yaz lastiklerine geçmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Kış lastiklerinin özel yapısı sayesinde yumuşak bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Erkan, "Kış lastiği yaz aylarında kullanıldığında çok daha çabuk eridiği için lastik ömrünü kısaltıyor. Yaz lastikleri yaz aylarında kullanıldığında hem sürüş performansı hem de uzun ömür açısından önemlidir. Güvenlik açısından lastiklerin 4'ünün de değiştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Erkan, lastikcim.com platformunda birçok global marka ile çalıştıklarını söyleyerek, "Burada kullanıcıların doğru ürüne ulaşmalarını sağlıyoruz. Platformun en büyük özelliği de doğru araca doğru ürünü satmaktır. Siteye girdiğinizde arama motoru sayesinde, aracınızın marka ve modeline göre uygun lastiği bulabilirsiniz. Bulunduğunuz il veya ilçenize en yakın montaj noktasını seçerek hizmetinizi çok kısa bir sürede alabiliyorsunuz. Sitemizde sadece lastik değil, lastik dışında oto aksesuar, motor yağı ve jant gibi ürünleri de bulabilirsiniz. Bunun dışında siteden aldığınız ürünleri montaj noktalarımıza sevk ettiğinizde, lastik değişiminin yanında rot ayarı, far ayarı gibi hizmetleri de alabiliyorsunuz" dedi.

Lastik fiyatları geçen yıla göre iki kat arttı

Ortalama olarak 4 adet lastik değişiminin fiyatı 9 bin lira ile 13 bin lira arasında değişiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan lastik işletmecisi Bahadır Caniklioğlu ise "Geçen yıla göre lastik fiyatları hemen hemen iki katına çıktı. Hem sökme takma hem de lastik maliyetleri artmış durumda. Bayramda yoğunluğun yaşanacağını düşünüyoruz. İnsanlar tatile gitmeden önce lastiklerinin bakımlarını yaptıracaklar. Gerekirse yeni lastik takacaklar. Yüksek ve düşük basınçla lastiklerin kullanılması ömrünü kısaltabilir. Ortalama olarak 4 adet lastik değişimi 9 bin lira ile 13 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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