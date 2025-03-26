Güzelbahçe Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Güzelbahçe Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği

Güzelbahçe Belediyesi\'nden Çiftçilere Gübre Desteği

Güzelbahçe Belediyesi, ilçe genelindeki çiftçilere 72 ton gübre dağıtarak tarımsal destek çalışmalarına devam ediyor. Başkan Mustafa Günay, çiftçilerin üretimde devam edebilmesi için gereken desteği sağlamaya kararlı olduklarını belirtti.

26.03.2025 10:28  Güncelleme: 10:29
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Güzelbahçe Belediyesi, Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı Köyleri başta olmak üzere ilçe genelinde tarımla uğraşan tüm çiftçilere tarımsal ürün desteğine devam ediyor.

Güzelbahçe Belediyesi, ilçede bulunan üç köye sene başında bin 500 kg. bordo bulamacı ve 10 ton kükürt dağıtımının ardından ilçe genelindeki tüm çiftçi ve köylülere 72 ton gübre dağıtımı daha gerçekleştirdi.

"Çiftçilerimizin yüzü gülüyor; desteğimiz sürecek"

Köylüye büyük destek verdiklerini, desteğin süreceğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "İlçede tarımla uğraşan çiftçilere yönelik bu desteğin, sürdürülebilir tarımı teşvik etmek ve yerel üreticileri desteklemek adına büyük önem taşıyor. Çiftçilerimiz bizim için çok değerli. Onların üretime devam edebilmesi için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe'nin bereketli topraklarında üretimi artırmak ve çiftçilerimizi ekonomik olarak rahatlatmak adına bu gübre desteğini hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz ay bordo bulamacı ve kükürt dağıttık. Şimdi de gübre desteğine başladık. 72 ton gübreyi ekiplerimiz çiftçilerimize, muhtarların dağıtımı için muhtarlıklara bıraktık. Tarımla uğraşan herkese desteğimiz devam edecek. Bizim amacımız bu yıl çiftçilerin hiçbir masraf yapmadan ürünlerini satıp kar etmeleri. Çiftçi zaten zor durumda bir de zirai ilaçlarla gübrelerle beli iyice bükülmesin bu katkıyı da biz koyalım diye düşündük. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Mustafa Günay, Güzelbahçe, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güzelbahçe Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği - Son Dakika

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