Güzellik ve Bakım Fuarı İstanbul'da Başladı

Güzellik ve Bakım İstanbul Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 37. kez kapılarını açtı.

TG Expo'dan yapılan açıklamaya göre, medikal estetikte trendlerin belirlendiği, güzellik sektörünü bir araya getiren ve bu yıl 200'den fazla katılımcı ile 600 markaya ev sahipliği yapan fuar, 27 Nisan Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Uluslararası ve yerli birçok profesyonel kozmetik markasının buluştuğu ve yeni teknolojilerin sergilendiği fuarda, markaların, güzellik cihazları, saç, spa, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemleri yer alıyor.

Fuar, bu yıl da doktorlar, güzellik uzmanları, estetisyenler, güzellik merkezi sahipleri, hastanelerin satın alma yetkilileri ve makyaj sanatçıları gibi sektör profesyonellerini, yeni pazarlar arayan köklü firmalar ve girişimleri bir araya getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TG Expo Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Koordinatörü Gökhan Büyükataman, fuarın köklü bir geçmişi olduğunu ve her yıl daha kaliteli bir etkinlik haline dönüştüğünü belirtti.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 226'nın üzerinde katılımcı, 618'in üzerinde marka ve 27 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu yıl ise çok daha fazla sayıda ve farklı ülkelerden gelen profesyonel ziyaretçiyi bir araya getiriyoruz. Her yıl katılımın artması, fuarın sektördeki büyüyen etkisini ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu da bize, sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam etmek için daha fazla ilham veriyor ve her yıl daha fazla fırsat sunuyor."