Ekonomi

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilecek GYODER Gayrimenkul Zirvesi, 6 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, "Yeniden Başlat" ana temasıyla gerçekleştirilecek zirvenin açılış konuşmalarını GYODER Başkanı Neşecan Çekici ve Rixos Otelleri ve Tersane İstanbul Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince yapacak. Zirvede alanında uzman konuşmacılar, sektördeki gelişmeleri, yenilikçi yaklaşımları ve geleceğe dair öngörüleri paylaşacak.

Zirve kapsamında "Gayrimenkulde Tek Ses - Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin", "Gayrimenkulün Yeni 4P'si: Geleceğin Hikayesi", "Sektörde Nitelikli İş Gücü: İstihdamı Şekillendirmek", "Gayrimenkulde Finansal Dönüşüm" gibi panellerin yanı sıra "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Ödül Töreni" ve "GYODER Kente Dokunan Tasarımlar Öğrenci Yarışması Ödül Töreni" de düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bu yıl zirvenin ana temasını kararlı bir çağrıda bulunmak üzere "Yeniden Başlat" ifadesine odakladıklarını belirtti.

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sürekli bir değişim içerisinde olduğunu kaydeden Çekici, "Alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve hatta hayallerimiz her gün yeniden tanımlanıyor. Biz de bu değişim dalgasını yakalamalı, sektör olarak 'yeniden' kelimesini rehberimiz kılmalıyız. Hatalarımızdan dersler çıkarmalı, gayrimenkulün yeniden kalkınmanın öncüsü olduğu bir yol çizmeliyiz. Şimdi, geçmişin gücüyle geleceğe yürümek, yarının gayrimenkulünü bugünden inşa etmek için, 25. kuruluş yılımızda yeniden başlama zamanı." ifadelerini kullandı.