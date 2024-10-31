H-ÜFE Eylül'de Yükseldi

Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,14, yıllık bazda yüzde 56,85 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 48,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 74,23 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 52,75, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,14, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,38, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 55,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,37, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,17 artış gösterdi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,03 yükselirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,07, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,67 azaldı.