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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Agrigenomik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Agrigenomik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

05.10.2021 17:07

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ar-Ge alanındaki yatırımların önemine değinerek, "Ar-Ge çalışmalarına yıllık yaklaşık 1 milyar lira kaynak ayırıyoruz, yılda yaklaşık 2 bin Ar-Ge projesi yürütüyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ar-Ge alanındaki yatırımların önemine değinerek, "Ar-Ge çalışmalarına yıllık yaklaşık 1 milyar lira kaynak ayırıyoruz, yılda yaklaşık 2 bin Ar-Ge projesi yürütüyoruz." dedi.

Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Ankara Üniversitesi Teknokent'in yararlanıcısı olduğu "Agrigenomik Merkezi – Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi" Projesi açılış toplantısına katıldı.

Ar-Ge ve inovasyonun, ekonomideki tüm sektörlerin dinamosu olduğunu belirten Pakdemirli, tarımsal Ar-Ge alanında yapılan her bir yatırımın, ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu çok iyi bildiklerini kaydetti.

Ar-Ge çalışmalarına yıllık yaklaşık 1 milyar lira kaynak ayırdıklarını vurgulayan Pakdemirli yılda yaklaşık 2 bin Ar-Ge projesi yürüttüklerini aktardı.

Pakdemirli "Cuma günü lansmanını yapacağımız Elektronik Hayvan Takip Sistemimiz, yani diğer adıyla Elektronik Küpe ülkemizin milli sermaye ve milli Ar-Ge ile geliştirilen ilk hayvan takip sistemidir. Bu çalışmalarımızın yanı sıra, E-tarım Portalı, Tarım Orman Akademisi, akıllı tarım uygulamaları, gezer sağım makinası ve otonom ilaçlama makinaları gibi birçok teknolojiyi tarım ve hayvancılık sektörüyle buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Açılışı gerçekleştirilen merkezin gıda güvenliği alanında önemli çalışmalara imza atacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, 6 laboratuvarı olan merkezin üretimde verimliliği ve kaliteyi sağlayacak alt yapıya sahip olduğunu söyledi. Pakdemirli şöyle devam etti:

"Merkezimizdeki çalışma konuları içerisinde yer alan ve bizim de Bakanlık olarak üzerinde özellikle durduğumuz hayvan ve bitki yetiştiriciliğinde ıslah çalışmaları, tarımsal üretimin gelişmesi için büyük önem taşıyor. Son 19 yılda bitki ve hayvan ıslahı üzerine yaptığımız çalışmalar sayesinde hem bitkisel üretim hem de hayvancılıkta önemli verim artışları yaşandı. Bu teknolojilerin, çiftçiler ve diğer faydalanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması da teknoloji ve üretimi doğrudan buluşturması açısından kıymetli."

"Ar-Ge teknolojileri sayesinde tohum verimliğinde önemli bir aşama kaydettik"

Pakdemirli, Ar-Ge teknolojileri sayesinde tohum verimliğinde önemli bir aşama kaydettiklerini, geleceğin gıdasını garanti altına almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Son 19 yılda, buğday verimi yüzde 41, şekerpancarı verimi yüzde 54, ayçiçeği verimi yüzde 84, mısır verimi yüzde 124 arttı. 10 dönüm tarlası olan bir buğday üreticisinin tarlası şimdi 14 dönüme, şekerpancarı üreticisinin 15 dönüme, ayçiçeği üreticisinin 18 dönüme, mısır üreticisinin 24 dönüme denk gelmektedir. Bunu da ilave bir tarla almadan, cebinden para harcamadan yaptı. Hayvancılıkta da benzer tabloları görüyoruz. Son 19 yılda sığırda ortalama et verimi yüzde 60 artışla 296 kilograma, süt verimi yüzde 85 artışla 3 bin 158 litreye yükseldi. Artık yetiştiricimiz, 4 hayvandan 7 hayvana denk süt, 2 sığırdan 3 sığıra denk et alabiliyor. Geliştirdiğimiz teknolojilerle bir hayvandan daha fazla verim alıyor, hem üreticiye hem üretime katkı sağlıyoruz."

Pakdemirli, Bakanlık bünyesinde biyojeknoloji alanında toplam 27 laboratuvar bulunduğunu anımsatarak "Laboratuvarlarımızda yapılan çalışmalar neticesinde bitki ıslah sürecimiz 3'te 1 veya 4'te 1 oranında azalmıştır. Bu demek oluyor ki değişen iklim koşullarına karşı kuraklığa toleranslı bitki geliştirmek için bitki ıslah çalışmalarını daha kısa zamanda yapıyoruz. Böylece; yeni bitki çeşitlerini daha kısa zamanda üreticimizin istifadesine sunuyoruz. Ankara Üniversitesi ile Akademik ve Ar-Ge inovasyon alanında iş birliği protokolü ile de bu alanda çalışmalarımızı güçlendireceğimize inanıyorum. Aynı zamanda genetik alanında verilecek eğitimler ile fikre özel projeler geliştirilerek; daha verimli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir üretim odaklı bir süreç izlenmiş olacak. Bu Merkez ile gıda, tarım, hayvancılık, orman ve su alanlarında sınırlarımızı aşabileceğimizi, dolayısıyla yapılacak çalışmaların geleceğimiz ve kaynaklarımız için ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da merkezin yerli ve milli tarım alanındaki gelişmelere büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Agrigenomik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Agrigenomik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Agrigenomik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Agrigenomik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Mustafa Varank, Milli, Bitki, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Agrigenomik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Agrigenomik Merkezi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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