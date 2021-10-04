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Bakan Yardımcısı Sayan: "Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor" - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Sayan: "Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor"

04.10.2021 21:23
Bakan Yardımcısı Sayan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yabancı menşeli platformlarda yaşanan sorunların, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yabancı menşeli platformlarda yaşanan sorunların, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından, Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerinde yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu platformlara uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılmadığını ifade eden Sayan, anlık haberleşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar ve sosyal ağların, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütlerinin de bulunmadığını belirtti.

Sayan, kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum."

Yerli ve milli platformlar sunduğu güvenlik ve farklı teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor

Yaşanan sorunlarla birlikte BİP, Dedi, HAVELSAN ileti ve Yaay gibi yerli ve milli uygulamalar kullanıcılara sundukları çeşitli özellikler ve aldıkları güvenlik önlemleriyle ön plana çıkıyor.

Turkcell çatısı altındaki BiP, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama ile metin mesajlaşmanın dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri birçok işlem yapılabiliyor.

Tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP'in verileri, Turkcell'in Türkiye'deki veri merkezlerinde tutuluyor. BiP uygulaması, her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor.

Dedi, ücretsiz mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi birçok hizmet sunuyor

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği tarafından geliştirilen yerli uygulama "Dedi" de kullanıcılarına ücretsiz olarak mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi birçok hizmet sunuyor.

Tüm sesli ve görüntülü aramaların, dosya paylaşımlarının üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifrelendiği uygulama da son günlerde uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Açık kaynaklı bir yazılım üzerine temellendirilen Dedi'nin kaynakları herkes tarafından incelenebiliyor.

HAVELSAN ileti de Türkiye'de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılıyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip güvenli iletişim ve anlık mesajlaşma programı "HAVELSAN ileti" de Türkiye'de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Kurumsal kullanımlar için tasarlanan HAVELSAN ileti ürünü ile kurumların personeli kendi aralarında mesajlaşabilirken, güvenli sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, medya, doküman ve lokasyon paylaşabiliyor ve kurumsal gruplar aracılığıyla toplu görüşmeler yapabiliyor.

İlk olarak HAVELSAN bünyesinde çalışanlar tarafından kullanılmaya başlanan ileti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.

Uzmanlar, yerli alternatiflerin, verilerini Türkiye'de tutması nedeniyle diğer uygulamalara göre daha güvenilir olduğunu belirtiyor.

Yerli sosyal medya uygulaması Yaay, Türkiye merkezli

Türkiye merkezli bir sosyal medya platformu olan Yaay ise Türk Telekom çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de hizmete açıldı.

Uygulama, TT Ventures Proje Geliştirme AŞ bünyesinde yer alan mobil uygulama geliştirme şirketi Appyap tarafından hazırlanarak, geliştirildi.

Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyor.

Bakan Yardımcısı Sayan: Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor
Bakan Yardımcısı Sayan: Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor
Bakan Yardımcısı Sayan: Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor

Ömer Fatih Sayan, Instagram, Facebook, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayan: 'Yaşanan sorunlar, yerli ve milli uygulamaların önemini ortaya çıkarıyor' - Son Dakika Ekonomi


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