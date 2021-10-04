Aras Kargo'nun Doğa Dostu Araslar platformu sahaya çıktı

Aras Kargo, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo'nun gönüllü desteği ve HAÇİKO ile yürütülen sokak hayvanlarını besleme etkinliği ile yaşam mücadelesi veren yüzlerce sahipsiz köpeğe mama takviyesi sağlandı. Kemerburgaz'daki etkinlik, HAÇİKO ve Aras Kargo'nun araçlarıyla gerçekleştirildi.

2015 yılından bu yana tüm şube, bölge müdürlükleri ve transfer merkezlerinde sokak hayvanları için mama ve su kabı dağıtma uygulaması yürüten Aras Kargo, şimdiye kadar on binlerce mama ve su kabı dağıttı.

Sokaktaki hayvanlara dair proje yürüten Doğa Dostu Araslar, 2014 yılından beri kıyı temizliği, fidan dikimi, karbon ayak izi projeleri ve geri dönüşüme katkı sağlayan çevreci uygulamalar ile faaliyetlerine devam ediyor.

Kıyı temizliği hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile iş birliği yapılarak son 4 yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önleyen Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi ile Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri'nde (The International CSR Excellence Awards) Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü alındı. Proje ayrıca, Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödüle layık görüldü.