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Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı - Son Dakika

Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı

15.10.2021 11:47
Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı

Duru kuyumculuk işletmecisi Emre Duru, yeni evlenen çiftleri, düğünlerinde takılabilecek sahte altınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Duru kuyumculuk işletmecisi Emre Duru, yeni evlenen çiftleri, düğünlerinde takılabilecek sahte altınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türk düğün geleneğinin vazgeçilmezlerinden birisinin takı töreni olduğunu belirten Duru kuyumculuk işletmecisi Emre Duru, düğünün yıldızı olan gelin ve damada takılan altınların ışıltılarına ışıltı katmakla kalmayıp bütçelerine de oldukça fayda sağladığını söyledi. Fakat karşılarına son zamanlarda sahte altınlarla ilgili birçok haber çıktığını kaydeden Duru, "Gelin ve damat düğün bitip evlerine gittikten sonra altınlarını bozdurmak istediklerinde hüsrana uğramamak için bu konuda oldukça dikkatli olmalıdırlar. Öncelikle Duru Kuyumculuk olarak bizim de satışlarda en önem verdiğimiz husus müşterinin güvenini kazanmaktır. Altın alacakların ilk olarak yapması gereken eylem güvendikleri ve bildikleri kuyumculardan alışveriş yapmak olacaktır. Eğer bir kuyumcu, kişiye güven duygusu vermiyorsa oradan altın satın alınmamalı ve bozdurulmamalıdır. Ama bu konuda çok yenilerse ve bildikleri, sürekli gittikleri bir kuyumcu yoksa ilk olarak gözle muayene işlemi uygulanmalıdır. Altınların üzerinde mutlaka bulunması gereken, karatını ve saflığını niteleyen damgalar ile üretici firmaların kendi damgalarının yer aldığı bilinmelidir. Bu uygulama alıcıya ürünün gerçekliğiyle ilgili fikir veren önemli ayrıntılardır. Fakat sadece damgaları kontrol etmekle kalmamalı, altınlarda renk değişikleri veya farklı tonlara geçişlerin olup olmadığı iyi bir şekilde incelenmelidir. Diğer önemli bir konu da altının o gün ki fiyatıdır. Altın gerçek fiyatından daha aşağıda ya da yukarıda satılamaz. Altınları ele alıp ağırlıklarını ölçmek de kişilerin yararına olacaktır. Çünkü altın sahip olduğu yüksek özgül ağırlığından dolayı sahte takılara göre daha ağır gelecektir. Çok eskilerden bu yana kullanılan ısırma yöntemi de karar vermeniz üzerinde etkili olacaktır. Altın hassas bir maden olduğu için ısırıldığında dişlerin iz bırakıp bırakmadığına bakılabilir. Adana'da hizmet verdiğimiz kuyumculuk bünyesinde bulunan bütün ürünlere satış esnasında fatura imkanı sağlanmaktadır. Kişiler de altın alımı yaptıkları yerden ürünler için fatura istemeli ve bunun kontrolünü yapmalıdırlar" dedi. - İSTANBUL

Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı
Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı

Kuyumcu, Düğün, Altın, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı - Son Dakika Ekonomi


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