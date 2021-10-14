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"pet11 Evcil Hayvan Sigortası" hayata geçirildi - Son Dakika

"pet11 Evcil Hayvan Sigortası" hayata geçirildi

14.10.2021 11:49

n11'in hayvanlar için tüm hizmet, ürün ve servislerini tek çatı altında topladığı markası pet11, Zurich Sigorta ve sigortaladım.com iş birliğiyle "pet11 Evcil Hayvan Sigortası" hizmetini başlattı.

n11'in hayvanlar için tüm hizmet, ürün ve servislerini tek çatı altında topladığı markası pet11, Zurich Sigorta ve sigortaladım.com iş birliğiyle "pet11 Evcil Hayvan Sigortası" hizmetini başlattı.

n11'den yapılan açıklamaya göre, pet11 Evcil Hayvan Sigortası, evcil hayvanların acil durumlar dahil olmak üzere karşılaşabileceği sağlık sorunlarının tedavisi için geliştirildi.

pet11, Zurich Sigorta ve sigortaladım.com birlikteliğiyle hayata geçirilen pet11 Evcil Hayvan Sigortası, evcil hayvanların acil durumlar dahil olmak üzere karşılaşabileceği sağlık sorunlarının tedavisi için geliştirildi. "pet11 Evcil Hayvan Sigortası", özenle seçilmiş anlaşmalı veteriner kliniği ağında veya istenen herhangi bir veteriner kliniğinde sadece katılım payı ödenerek kedi ve/veya köpeğin tedavisinin yaptırılmasını sağlıyor.

Sigorta sahipleri, evcil hayvanları için yılda bir kez, ücretsiz olarak yıkama ve tırnak kesimi, ayrıca göz ve kulak bakımı hizmeti alabiliyor. Sigorta, yılda 560 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Alternatifler arasından seçilebilecek en uygun paket ile hayvan sahiplerinin kedi ve/veya köpeklerinin sağlığı, uzman veteriner hekimlerle güvence altına alınıyor. Ayrıca; muayene, gereken durumlarda yatarak tedavi ve ameliyat, dikiş atılması, serum takılması gibi müdahaleler, röntgen, tahlil gibi tetkikler ve modern tanı yöntemleri, tedavide kullanılan ilaçlar gibi farklı destek hizmetlerinden de poliçe süresi boyunca faydalanılabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen n11.com Yaşam Kategori Direktörü Ahmet Acar, şunları kaydetti:

"pet11'i e-ticaret sektöründe hayvan haklarını gözeten bir yaklaşımla alışverişten daha fazlasını sunmayı hedefleyerek hayata geçirdik. pet11.com'da geniş ürün ve marka çeşitliliğimizin yanı sıra can dostlarımız için birçok hizmet ve servisi de platformumuzda sunuyoruz. pet11'in hayata geçmesindeki en önemli sebep, dostlarımızın ihtiyacı olan sevgiyi ve desteği verebilmek için alışverişten çok daha fazlasını sunma gerekliliğini fark etmemizdi. Bu amaçla Zurich Sigorta ve sigortaladım iş birliğiyle başlattığımız pet11 Evcil Hayvan Sigortası hem bizim için hem de evcil hayvanlarımız için önemli bir proje. pet11 olarak evcil hayvanların yanı sıra tüm ihtiyaç sahibi hayvanların sağlığı, korunması ve sahiplendirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Zurich Sigorta Strateji, Pazarlama ve Proje Yönetimi Direktörü Şölen Soya ise şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ile birlikte evimizin neşe kaynağı evcil hayvanların hayatımızı nasıl olumlu yönde etkilediğini çok daha iyi anladık. Evcil hayvan sahiplerinin yüzde 86'sı evcil hayvanlarının Kovid-19 pandemisi sırasında kendilerine arkadaşlık ettiğini, yüzde 78'i stres ve kaygıyı, yüzde 75'i can sıkıntısını ve yüzde 74'ü depresyon hissiyatını azaltmada önemli faydalar sağladığını, yüzde 69'u ise evcil hayvanların umut aşıladığını belirtiyor. Zurich Sigorta olarak, evimizin birer bireyi olarak gördüğümüz, sağlığını kendi sağlığımız kadar önemsediğimiz hayvan dostlarımızın farklı gereksinimlerine yönelik Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı evcil hayvan sigortasını geliştirdik. n11.com müşterilerine özel olarak sigortaladım.com iş birliğiyle sunduğumuz pet11 Evcil Hayvan Sigortası sayesinde tüm Türkiye'deki evcil hayvan sahipleri, kedi veya köpeklerinin sağlıklarını sadece acil durumlarda değil, deri hastalıkları, mide dönmesi, ülser, böbrek taşı, orta-dış kulak iltihabı, kanser gibi farklı birçok hastalıkta da teminat altına alabilmekteler. Bize 'umut' olan can dostlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe ise Türkiye'de evcil hayvan sayısı her geçen gün arttığına dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'de toplam 21 milyon hane bulunuyor. Bu hanelerin yüzde 20'si kedi, yüzde 6'sı ise köpek sahibi olan hanelerden oluşuyor. Evdeki can dostlarımız için mama, giyim aksesuar gibi pek çok harcama yapsak da bu harcamaların en başında sağlık harcamaları geliyor. Dünya genelinde yaygın olarak uygulanan evcil hayvan sigortası artık Türkiye'de de hayvan sahiplerinin tercihi arasında yer alıyor. Bugün benzer birçok evcil hayvan sigortası sadece acil durumlarda devreye girerken, Pet11 Evcil Hayvan Sigortası ise karşılaşılabilecek pek çok sağlık sorununun tedavisini kapsıyor. pet11 ve Zurich Sigorta iş birliğiyle çevreye, doğaya ve tüm canlılara duyduğumuz sorumlulukla gerçekleştirdiğimiz bu kampanyayla hem müşterilerimize fayda sağlamaktan hem de can dostlarımıza tedavi ve bakımlarında destek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

pet11 Evcil Hayvan Sigortası hayata geçirildi

Türkiye, Sigorta, 112, n11, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'pet11 Evcil Hayvan Sigortası' hayata geçirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "pet11 Evcil Hayvan Sigortası" hayata geçirildi - Son Dakika
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