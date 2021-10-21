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Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı - Son Dakika

Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı

21.10.2021 10:57

Sakarya'nın Erenler ilçesinde salgın döneminde artan talebi karşılamak için hijyen malzemesi üretimine başlayan Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ihracata başladı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde salgın döneminde artan talebi karşılamak için hijyen malzemesi üretimine başlayan Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ihracata başladı.

Okulun kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrenciler, Kovid-19 sürecinde talebin artmasıyla öğretmenleri gözetiminde hijyen malzemesi üretiyor.

Öğrencilerin atölyede ürettiği sabun, yüzey temizleyici, kolonya, dezenfektan, çamaşır suyu ve deterjanlar okullardan, kamu kurumlarından ve fabrikalardan yoğun talep gördü.

"Talepleri yetiştiremiyoruz"

Okul müdürü Hasan Dardağan, AA muhabirine, öğrencilerin işi iş yerinde öğrenmelerinin önemli olduğunu, pratik yaparak kendilerini geliştirdiklerini anlattı.

Öğrencilerin atölyede çalışarak devletin öngördüğü oranda ücret alıp kendilerine ve aile bütçelerine katkı sağladığını aktaran Dardağan, "Şu anda talepleri yetiştiremiyoruz. Kamu kuruşlarının talepleri çok fazla." dedi.

Mesleki eğitimde olmazsa olmazdan birinin işletmelerle iş birliği olduğunu vurgulayan Dardağan, "Bizler de iş yerleriyle protokol yaptık. Ürünlerimizin dışa açılımı anlamında bize yardımcı oldular. Ürünlerimizi yurt dışına numune gönderdik. Daha sonra talepleri doğrultusunda yurt dışına ihracat işine başlamış olduk. Şu anda sadece Bosna Hersek'e gönderdik, bundan sonraki talepler doğrultusunda da göndermeye çalışacağız." diye konuştu.

"Okulumuzdan mezun öğrenciler rahatça iş imkanı buluyor"

Dardağan, öğrencilerin son sınıflarda beceri eğitimi gördüklerini, bazılarının üniversiteye gittiğini, çalışmak isteyenlere de iş imkanı sunduklarını dile getirdi.

Okulun bu konuda istatistiklerinin gayet iyi olduğuna değinen Dardağan, "Mezun ettiğimiz öğrencilere istedikleri anda staj yaptıkları ya da istedikleri yerde istihdam sağlıyoruz. Çok rahat iş bulma imkanları var. İşletmeler öğrencilerimizden memnun. İstihdam istatistiklerine baktığımızda okulumuzdan mezun öğrencilerimizin iş bulma oranları yüksek. Okulumuzdaki 5 bölümün mezunlarının istihdam oranının genel ortalamasını aldığımızda yüzde 70-75'leri buluyor." ifadelerini kullandı.

"Kaliteli ürünleri piyasanın altında müşterilere sunuyoruz"

Okulun teknik müdür yardımcısı Ahmet Almak da yapılan testlerde ürünlerde hiçbir sıkıntı olmadığını ifade etti.

Almak, şöyle konuştu:

"200 ton antibakteriyel el solüsyonu ve kolonya, 300 ton ise endüstriyel temizlik ürünleri olmak üzere 500 ton ürün yaptık. Kaliteli ürünlerimizi piyasanın altında müşterilerimize sunuyoruz. Bu konudaki geri dönüşlerimiz de gayet iyi. Kamu kurum kuruluşları ve özel sektörden birçok fabrikaya ürün veriyoruz. Kişiye özel ürünler de üretiyoruz. Ar-Ge yaparak ürünlerimizi geliştirdik."

Öğrencilerden Yusuf Yeşilyurt da öğrenip üretim yapmanın kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirerek, "Burada yaptığım işlerle tecrübe kazandım. Burada öğrendiklerimle ileride duruma göre kendime bir dükkan ya da fabrika açmayı düşünebilirim" dedi.

Tülin Merdin de iş hayatına erken atıldıklarını belirterek, "Bu, bizim için daha iyi. Burada tecrübe edinip emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Hem ailemize katkıda bulunuyoruz hem de harçlıklarımızı çıkarıyoruz. İş hayatını öğrenmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı
Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı

Anadolu Lisesi, Erenler, Sakarya, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hijyen malzemesi üreten meslek lisesi ilk ihracatını yaptı - Son Dakika
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