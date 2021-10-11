Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 503,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 503,60 liradan, 3 bin 318 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 339 liradan, 459 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 464 liradan, 3 bin 242 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 262 liradan, bin 621 liradan alınan Yarım Ziynet bin 631 liradan ve 811 liradan alınan Çeyrek Ziynet 816 liradan satılıyor. - İSTANBUL