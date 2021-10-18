Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 525,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 524,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 525,00 liradan, 3 bin 458 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 479 liradan, 479,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 483,00 liradan, 3 bin 379 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 399 liradan, bin 689 liradan alınan Yarım Ziynet bin 699 liradan ve 845 liradan alınan Çeyrek Ziynet 850 liradan satılıyor. - İSTANBUL