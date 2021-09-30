Hacettepe Teknokent "Ülkeler ve Fırsatlar" programına Macaristan ile devam etti

Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Macaristan ile Türkiye arasındaki birlikteliğin daha da güçlenerek ilerlemesini ve verimli çalışmalara dönüşmesini umut ettiğini ifade etti.

Güran, yazılı açıklamasında, Hacettepe Teknokent tarafından düzenlenen "Ülkeler ve Fırsatlar" programı kapsamında, Ar-Ge firmalarının çeşitli ülke temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Ar-Ge firmalarının ihracat odaklı ticarileştirmek istedikleri ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını da ifade eden Güran, program dahilinde Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i konuk ettiklerini belirtti.

Macaristan ile Türkiye halklarının birbirlerine sıcak ilgileri olduğunu belirten Güral, "Diyalog ve fırsatlar önemli. Bu birlikteliğin daha da güçlenerek ilerlemesini ve verimli çalışmalara dönüşmesini umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki de Hacettepe Üniversitesinin ana kurucu ortaklığıyla bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak, yerli ve milli üretimi teşvik etmek, ülkenin adını dünyada duyuracak Ar-Ge süreçlerine destek olmanın yanı sıra çıkan ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlamak için büyük gayretle çalıştıklarını bildirdi.