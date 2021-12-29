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Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika

Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor

29.12.2021 19:45

Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor Diyarbakır'da tarihe açılan kapı olarak belirtilen Hacıbaba Pastaneleri Sur şubesi, çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor.

Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tarihe açılan kapı olarak belirtilen Hacıbaba Pastaneleri Sur şubesi, çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor.

Türkiye genelinde 24, Diyarbakır'da ise 14. Şube olarak faaliyete giren ve tarihin başlangıç noktası olarak belirtilen Hacıbaba Pastaneleri Sur şubesi, yabancı turistlerin en çok yoğun olduğu bölge nedeniyle çok dilli çalışanlarla iş başı yapmaya hazırlanıyor. Yabancı turistlere tatlıyı tanıtma ve Diyarbakır'a has tatlarıyla damaklarda tat bırakma yolunda hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, kısa sürede çalışanların hizmete başlayacağını ifade etti.

Diyarbakır'da 14'üncü, Türkiye geneli 24 şubelerinin olduğunu hatırlatan Elaldı, asıl Diyarbakır'a yeni geldiklerini söyledi. Elaldı, " Asıl Diyarbakır'ı da biraz da olsun yansıtmaya, elimizden geleni bir nebze yapmaya çalıştık. Çünkü asıl Diyarbakır'a gelen yabancı, yerli turistlere girişte Diyarbakır'ı anlattığımızı söylesem yeridir. Çünkü Diyarbakır buradan başlıyor. Halkın teveccühü açılışta da gördüğünüz gibi ziyadesiyle memnun oldular. Buraya gecikmeli gelmemize halkın biraz tepkisi oldu. Her ne kadar öyle de olsa yeni geldik ama güzel geldik diyoruz. Bildiğiniz gibi Diyarbakır 33 medeniyete 13 uygarlığa, bunların içinde 7 tanesine de başkentlik yapmış. Dünyanın ilgisini çeken bir şehrimiz. Burada dünyanın neresinden gelirse gelsinler hizmet görüp gitsinler dedik. Bunun için Rusça, Arapça, İngilizce gibi çok dilde elemanları burada işe başlattık. Gelen yabancı insanlarımızın ilgi alakasında eksiklik olmasın diye biraz daha işimizi ciddi tutmaya çalışıyoruz. Her alanda hizmet, kalite, fiyatta gibi birçok şeyde biz, kendimizi öncü bir firma olarak görüyoruz. O yüzden buna da öncülük etmekten gurur duyarız. Çok dilli personelle hizmet vermek bizi onurlandırır tabi" dedi.

Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor
Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor
Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor

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Diyarbakır, Türkiye, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hacıbaba Pastaneleri çok dilli çalışanları ile yabancı turistlere hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika
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