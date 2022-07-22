Haftalık Seyrini Dolar 17,71 TL'den, Euro 18,15 TL'den Tamamladı - Son Dakika
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Haftalık Seyrini Dolar 17,71 TL'den, Euro 18,15 TL'den Tamamladı

22.07.2022 18:39
Haftalık Seyrini Dolar 17,71 TL'den, Euro 18,15 TL'den Tamamladı

Haftalık seyrine 17,45 TL’den başlayan dolar kuru cuma günü resmi işlem saatinin sonunda 17,71 TL’ye kadar yükseldi ve haftayı bu seviyeden kapattı. Euro da pazartesi günü 17,64 TL’den başladığı işlem seyrini 18,15 TL seviyesinde tamamladı.

Haftalık seyrine 17,45 TL'den başlayan dolar kuru cuma günü resmi işlem saatinin sonunda 17,71 TL'ye kadar yükseldi ve haftayı bu seviyeden kapattı. Euro da pazartesi günü 17,64 TL'den başladığı işlem seyrini 18,15 TL seviyesinde tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bıraktı. Bu kararın ardından kademeli olarak yükselen dolar kuru 20 Aralık'tan sonra ilk kez 17,70'in üzerine çıktı.

Gün içinde 17,76'TL'ye kadar da tırmanan dolar, resmi işlem saatini 17,71 seviyesinden kapattı. Euro da 18,15 TL'ye kadar yükseldi.

YORUMLAR
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Temel Karamollaoğlu: 'Kasanın Dibi Delindi, Şu Anda 54.5 Milyar Dolar Eksi Rezerv Var. Buna Rezerv Denmez Borç Var Yani' Temel Karamollaoğlu: 'Kasanın Dibi Delindi, Şu Anda 54.5 Milyar Dolar Eksi Rezerv Var. Buna Rezerv Denmez Borç Var Yani'
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftalık Seyrini Dolar 17,71 TL'den, Euro 18,15 TL'den Tamamladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Haftalık Seyrini Dolar 17,71 TL'den, Euro 18,15 TL'den Tamamladı - Son Dakika
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