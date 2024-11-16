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Ekonomi

Haftanın en çok kaybettiren fonları

Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon, %41,80 kayıpla en çok kaybettiren yatırım fonu oldu.

16.11.2024 11:46
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 41,80 ile Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,92'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,70811-41,80
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,4979-35,65
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON0,539992-17,18
ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR SERBEST FON0,366661-15,34
QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20,328093-15,07
ALLBATROSS PORTFÖY ASLAN SERBEST FON0,324043-14,12
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,891355-10,86
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,084563-7,73
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON7,817098-7,56
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON37,579334-6,68
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,051147-4,92
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,331029-4,59
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,307519-4,20
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,120327-3,79
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,358814-3,20
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,027846-2,39
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,178892-2,33
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,372868-2,16
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,103541-2,04
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,032948-2,03
(Bitti)

Kaynak: AA

Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftanın en çok kaybettiren fonları - Son Dakika

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