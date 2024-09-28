Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 61,41 ile Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,90'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,201775
|-61,41
|PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,431814
|-47,28
|HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON
|11,691605
|-29,80
|PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,439449
|-21,52
|AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON
|0,760191
|-18,52
|AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON
|0,679986
|-18,03
|İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,572076
|-17,78
|İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
|77,774805
|-15,63
|HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,336912
|-15,32
|ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON
|1,358612
|-14,14
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,639456
|-2,90
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK AŞ OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,222011
|-2,69
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,192509
|-2,48
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,24177
|-2,08
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,158759
|-1,98
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,187634
|-1,96
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK AŞ OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,147468
|-1,95
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,020168
|-1,81
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,124296
|-1,79
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,167161
|-1,78
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