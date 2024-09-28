Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Fon'u yüzde 61,41 ile en çok kaybettiren fon oldu.

28.09.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 61,41 ile Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,90'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,201775-61,41
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,431814-47,28
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON11,691605-29,80
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,439449-21,52
AZİMUT PORTFÖY PINAR SERBEST ÖZEL FON0,760191-18,52
AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON0,679986-18,03
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,572076-17,78
İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON77,774805-15,63
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,336912-15,32
ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON1,358612-14,14
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,639456-2,90
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK AŞ OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,222011-2,69
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,192509-2,48
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,24177-2,08
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,158759-1,98
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,187634-1,96
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK AŞ OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,147468-1,95
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,020168-1,81
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ OKS DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,124296-1,79
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,167161-1,78
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 11:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement