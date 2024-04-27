Haftanın en fazla kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları

Ekonomi

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 22,70 ile A1 Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,34'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) A1 PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,566705 -22,70 A1 PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,924229 -8,33 A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,631877 -7,75 ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,016733 -7,33 HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 15,610518 -5,99 GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 1,110092 -5,94 KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 10,02147 -5,81 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,373962 -5,74 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,728197 -5,32 FİBA PORTFÖY ALTIN FONU 0,189796 -5,32 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,043879 -4,34 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,140939 -4,12 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,272377 -4,00 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,287382 -3,81 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,280414 -3,64 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,261381 -3,57 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,29814 -3,33 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,270697 -3,27 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,026042 -3,27 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,172101 -3,17 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA