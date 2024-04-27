Haftanın en fazla kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları - Son Dakika
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Ekonomi

Haftanın en fazla kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları

Haftanın en fazla kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, A1 Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

27.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:11
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 22,70 ile A1 Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,34'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
A1 PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,566705-22,70
A1 PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,924229-8,33
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,631877-7,75
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,016733-7,33
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15,610518-5,99
GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU1,110092-5,94
KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU10,02147-5,81
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,373962-5,74
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,728197-5,32
FİBA PORTFÖY ALTIN FONU0,189796-5,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,043879-4,34
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,140939-4,12
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,272377-4,00
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,287382-3,81
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,280414-3,64
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,261381-3,57
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,29814-3,33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,270697-3,27
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,026042-3,27
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,172101-3,17
(Bitti)

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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