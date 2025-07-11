HAK-İŞ, Bakan Işıkhan\'ı Ziyaret Etti

Hak İşçi Sendikaları Komisyonu (HAK-İŞ) Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) Koordinasyon Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete HAK-İŞ Kamu Çerçeve Koordinasyon Kurulu Başkanı Devlet Sert, Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu katıldı. Görüşmede Kamu Kesimi Toplu iş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nde gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. HAK-İŞ heyeti, görüşmede KÇP'nin taleplerini karşılayacak şekilde imzalanması talebini yineledi. - ANKARA