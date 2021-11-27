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HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor - Son Dakika

HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor

27.11.2021 17:24

Asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin işletmelere teşvik sağlaması gerektiğini belirterek, "Yüksek asgari ücretle ile biz 'Acaba, başka krizleri de beraberinde getirir miyiz?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor. Hükümetimiz, işletmelere yeni yükler gelmemesi için; bir kısım teşvikleri, indirimleri ve bir kısım kolaylıkları sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de HAK-İŞ Kadın Komitesi tarafından düzenlenen 'Çalışma hayatında ve sendikal hayatta kadın' eğitimlerine katılan HAK- İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"6,5 MİLYON İNSANIN GEÇİM ÜCRETİNİ BELİRLİYORUZ"

Milyonlarca asgari ücretlinin yeni yılda beklediği zamlarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Arslan, "Asgari ücret batıda bir geçim ücreti değildir. Batıda bir kriterdir, bu ücret en az olandır. Fakat bizim ülkemizde bizim ülkemizde asgari ücret başka bir şeydir. İspanya'da çalışanların yüzde 1'i asgari ücretli çalışan derken, Türkiye'deki tablo asgari ücretle çalışanların oranı toplam çalışanlara göre yüzde 42'dir. Bu da yaklaşık 6,5 milyon insan demektir. Bu insanların ücretleri asgari ücret değildir. Bunların ücretleri geçim ücretidir. Dolayısıyla bir Türkiye'de asgari ücreti belirleyemiyoruz. Biz, Türkiye'de 6,5 milyon insanın geçim ücretini belirliyoruz. O yüzden kriterlerimizi batıdaki ülkelerin kriterleri gibi görmememiz gerekiyor. O zaman 6,5 milyon insanın ücretini belirlerken, geniş bir katılımla bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.

"YÜKSEK ASGARİ ÜCRETLE BAŞKA KRİZLER GELİR Mİ?"

Hükümetin işletmelere teşvik sağlaması gerektiğini belirten Arslan, "Aslında asgari ücret özel sektörü ilgilendiriyor. Çalışanların büyük çoğunluğu neden hükümetten bir şeyler bekliyor? Yüksek asgari ücretle ile biz 'Acaba, başka krizleri de beraberinde getirir miyiz?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor. Hükümetimiz, işletmelere yeni yükler gelmemesi için; bir kısım teşvikleri, indirimleri ve bir kısım kolaylıkları sağlaması gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, farkında olan hükümetimizin ve sayın bakanın bu anlamda adımlar atmasını bekliyoruz. Tabii ki sadece çalışanlar için değil, iş bekleyen insanların da istihdama kazandırılması konusundaki teşvikleri de dikkate almak gerektiğinin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Türkiye, Hak İş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor - Son Dakika Ekonomi


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