Hakkari\'de DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Video Konferans Sistemi ile yapılan toplantıya yönetim turulu üyeleri Muş Valisi Avni Çakır, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinin ticaret ve sanayi odası başkanları ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile il temsilcileri katıldı. Bölge kalkınmasını desteklemek için atılacak adımların konuşulduğu toplantıda; mali destek programları ve projelere ilişkin hususlar, personel ve yeni personel istihdamına ilişkin hususlar, 2023 insan kaynakları uygulama raporunun sunulması, ajans bina kiralaması ile araç kiralamasına ilişkin hususları ele alınarak, afet yönetimine ilişkin ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bölgenin potansiyeli, ekonomisi, yatırım fırsatları ve kalkınma hedeflerine de değinilen toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu. - HAKKARİ