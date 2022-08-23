Başkan Doğma: "Yeni bir sanayi sitesi kurmak için çalışacağız"

Hakkari'nin Yüksekova Karma Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hacı Doğma, yeni bir sanayi sitesi kurmak için çalışacaklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Doğma, ilçe için klişeleşmiş kelimelerin altını doldurmanın zamanının geldiğini ve geçtiğini belirtti. İlçenin kuzey bölgesinin silüetini bozan yapıların başında sanayi sitesi ve etrafına gelişi güzel açılmış atölyeler bulunduğunu ifade eden Doğma, "Düzenli ve etkili bir çalışmayla ilçemizin kuzey bölümünde gerek çarpık yapılaşma gerekse görüntü kirliliğini ortadan kaldırabiliriz. Sanayi sitemiz yaklaşık otuz yıl önce hizmete açılmış ve açıldığı günden bu yana herhangi bir öz sermaye artırımına gidilmediği gibi, var olan öz sermayesinin ciddi bir kısmını da kaybetmiştir. 2009 tarihinden bu yana esnafımıza ek atölye vaadi yerine getirilmemiş, sanatkarımız bu süre zarfında ciddi zarara uğratılmıştır. Esnaf ve sanatkarımız, sanayi sitemizde ve çevresinde bulunan atölyelerde yapısal sorunlar nedeniyle iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun bir şekilde çalışmaktadır. Yıllardır özel mülk sahiplerine verdikleri kira derdiyle uğraşmaktadırlar. Esnaf ve sanatkarımız bu şartlar altında çalışmaya mahkum edilmiştir. Tüm bu düzensizlikler ve artan sorunlardan dolayı gerekli izinlerden sonra Yüksekova Karma Sanayi Sitesi Kooperatifini kurmuş bulunmaktayız. Kooperatifimizin tek ve yegane vizyonu, yeni bir sanayi sitesi inşa edip tüm esnaf ve sanatkarımızı konforlu, iş güvenliğine uygun ve teknolojik bir yapının içinde atölye sahibi yapmaktır. İlçemizin katma değerini arttırmak için bu projemize tüm esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ilçemizde bulunan sivil toplum örgütleri üzerine düşen görevi özverili bir şekilde yerine getirmelidir. İnşallah yakın zamanda tüm esnafımızı bir araya toplayacağız" dedi. - HAKKARİ