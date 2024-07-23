Haks Kimya'ya soruşturma açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Haks Kimya'ya soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Haks Kimya hakkında yapılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Soruşturma sonucunda teşebbüsün Kanunu ihlal ettiği belirtilerek idari para cezası talep edildi. Teşebbüsün temsilcisi ise soruşturma bulgularının ürün fiyatına müdahale etmeye yönelik olmadığını savundu. Kurul, nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

23.07.2024 15:43
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Rekabet Kurulunda, Haks Hamzaoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ (Haks Kimya) hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Toplantı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Algan, Haks Kimya'nın alıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirme sonucunda teşebbüsün alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Kanunu ihlal ettiğini belirterek, firmaya idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Konuşmaların ardından teşebbüsün sözlü savunması alındı.

Teşebbüsün temsilcisi, soruşturma bulgularındaki yazışmaların ürün fiyatına müdahale etmeye yönelik olmadığını savundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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