Halı Sektöründe Lojistik Krizi ve Fiyat Artışları

Körfez'de tırmanan lojistik krizi ve kontrolden çıkan navlun fiyatları, Türk halı sektörünü radikal önlemler almaya zorluyor. Deniz hatlarının servisleri askıya almasıyla rotayı karayoluna kıran ihracatçı, bu kez de tır karaborsasıyla karşı karşıya kaldı.

Küresel tedarik zincirindeki kırılmalar ve lojistik darboğazlar, Türkiye'nin ihracattaki lokomotif kollarından halı sektörünü yeniden test ediyor. Kızıldeniz'de başlayıp Süveyş Kanalı geçişlerini kitleyen kriz, küresel navlun fiyatlarını tırmandırıp gemileri Ümit Burnu'na püskürtmüştü. Şimdi ise aynı kabus Hürmüz Boğazı üzerinden Körfez bölgesini vuruyor.

Deniz hatları servisleri durdurdu: Cidde Limanı kilit

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, lojistik maliyetlerindeki patlamayı ve bölgedeki risk haritasını çarpıcı detaylarla özetledi. Deniz yolu sevkiyatlarının durma noktasına geldiğine dikkat çeken Kaplan, "Hürmüz Boğazı'nın tıkanması nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a denizden ulaşamıyoruz. Konteyner fiyatları 3-4 katına çıkmasına rağmen, risk nedeniyle hatlar seferleri tamamen askıya aldı. Herkes Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na yüklenince liman bu yoğunluğu kaldıramadı, sistem kilitlendi. Gemiler şu an açıkta çaresizce bekliyor" dedi.

Karayolunda tır karaborsası: Navlun 9 bin dolara tırmandı

Kaplan, denizdeki dev kilitlenmenin ihracatçıyı mecburen karayoluna sevk ettiğini ancak orada da arz-talep dengesinin altüst olmasıyla yeni bir kriz patlak verdiğini vurguladı. Kaplan, fiyatlar uçuşa geçtiğiniz belirterek alternatif olarak tır sevkiyatlarına dönüldüğünü fakat navlun bedellerinin 8 bin ila 9 bin dolar seviyelerine dayandığını aktardı.

Kaplan, "Araç bulmak güç, ihracatçı bu rekor navlun bedellerini ödemeye razı olsa dahi, piyasada sevkiyatı üstlenecek boş tır bulmakta büyük güçlük çekiyor" ifadelerini kullandı.

Fırtınadan çıkışın reçetesi: Ar-Ge ve inovasyon

İskender Kaplan, yaşanan tüm lojistik çalkantılara rağmen kalıcı başarının şifresini vererek, "Halı sektöründe kim Ar-Ge ve inovasyonu odağına alır; ülkelerin kültürüne, pazarların dokusuna göre renk, desen ve tasarım geliştirirse fırtınadan her zaman güçlenerek çıkar. Asıl farkı oluşturacak olan finansal büyüklük kadar, müşteri odaklı yenilikçiliktir" diye konuştu.