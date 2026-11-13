Haliç Üniversitesi 200 arızalı kameranın 79'unu onarıp güvenlik ağına kattı - Son Dakika
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Haliç Üniversitesi 200 arızalı kameranın 79'unu onarıp güvenlik ağına kattı

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Haliç Üniversitesi, sürdürülebilirlik kapsamında depolarda atıl bekleyen 128 elektronik cihazı ve turnike-bariyer kartlarını onararak yeniden kullanıma sundu. İncelemeye alınan 200 arızalı IP kameradan 79'u onarılıp kampüste görüntü alınamayan alanlara monte edildi.

Haliç Üniversitesi, sürdürülebilirlik ve sıfır atık yaklaşımı kapsamında depolarda atıl bekleyen 128 elektronik cihaz ile turnike ve bariyer kartlarını onararak yeniden kullanıma sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından 2026 yılı boyunca yürütülen çalışmada, hurda veya arızalı olarak ayrılan elektronik ekipmanlar tek tek incelenerek, çalışır duruma getirildi.

Çalışma kapsamında IP kamera sistemleri, masaüstü IP telefonlar, televizyonlar, bilgisayar monitörleri, projeksiyon cihazları, bariyer ve turnike anakartları ile kart basım cihazlarında bakım, onarım, parça değişimi ve yazılım güncellemeleri yapıldı.

İncelemeye alınan arızalı ve hurda durumdaki 200 IP kameradan 79'u anakart onarımları ve yazılım güncellemeleriyle çalışır hale getirildi. Söz konusu kameralar, kampüste daha önce görüntü alınamayan alanlara monte edilerek güvenlik altyapısına dahil edildi.

Dersliklerde atıl bekleyen 17 projeksiyon cihazı, bakım, lens ve mercek temizliği ile parça değişimlerinin ardından yeniden sınıflara kazandırıldı. Elektronik kart ve bağlantı arızaları giderilen 23 masaüstü telefonun yanı sıra sağlam parçaları birleştirilen 4 monitör ve 4 televizyon tekrar kullanıma alındı. Depoda bulunan 1 kart basım cihazı da onarılarak yedek ekipman olarak hazırlandı.

Doğrudan hurdaya ayırmak yerine onarılabilirliği önceliklendiren üniversite, mevcut parçaları yeniden değerlendirerek ekipmanların kullanım ömrünü uzatmayı, yeni cihaz alım ihtiyacını azaltmayı ve elektronik atık oluşumunu kaynağında önlemeyi hedefliyor.

"Üniversitenin sürdürülebilirlik anlayışını yansıttık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, çalışmanın üniversitenin sürdürülebilirlik anlayışını yansıttığını belirtti.

Sürdürülebilirliğin yalnızca yeni ve çevreci teknolojilere yatırım yapmak olmadığını aktaran Aydın, eldeki kaynağa sahip çıkmanın ve bir cihazı atmadan önce ona ikinci bir şans vermenin de en az onun kadar değerli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Depolarımızda atık olarak bekleyen 128 cihazı yeniden kampüsümüze kazandırmamız, bu anlayışın somut bir göstergesi. Ülkemizin COP31'e ev sahipliği yaptığı bu dönemde iklim krizine karşı büyük kararlar konuşuluyor. Biz de bu kararların küçük ama kalıcı adımlarla başladığına inanıyoruz. Onarım kültürünü kurumumuzun her alanına yaymayı, sıfır atık hedefimiz doğrultusunda kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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