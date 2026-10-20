Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Tokaç, Necip Fazıl Müzik Ödülü\'nü aldı

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Necip Fazıl Müzik Ödülü'ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Star Gazetesi tarafından Cumhuriyet tarihinin önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2026 yılı kazananları belli oldu.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ödüllerde 8 farklı dalda 9 isim ödüle layık görüldü. Jüri değerlendirmesi sonucunda Tokaç, Türk musikisinin köklü icra geleneğini yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması ve müziğin uluslararası alanda temsil edilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla müzik alanındaki ödülün sahibi oldu.

Ödül gerekçesinde, Tokaç'ın ney ve tanbur icracılığındaki sanatsal yetkinliğinin yanı sıra akademik ve kurumsal çalışmalarına da dikkati çekildi.

Kırıkkale'de 1969 yılında dünyaya gelen Tokaç, müzikle küçük yaşlarda tanıştı. Babası Dr. Turgut Tokaç'tan ut ve ney öğrenen Tokaç, 11 yaşında Selçuk Sipahioğlu'ndan tanbur dersleri aldı. Tokaç, ney ve tanbur tekniğini ilerleyen yıllarda dönemin önemli sanatkarlarını dinleyerek geliştirdi.

Müzik çalışmalarının yanı sıra tıp eğitimi alan Tokaç, 1992'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı fakültede doktorasını tamamladı. Sanat hayatı boyunca yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser veren Tokaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunda görev yaptı. 2025 yılında sahne hayatının 45'inci yılını geride bırakan sanatçı, çalışmalarını Haliç Üniversitesi Konservatuvarında öğrencileriyle sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, Tokaç'ın ödüle layık görülmesinin Haliç Üniversitesi adına gurur verici olduğunu belirtti.

Aydın, sanatın ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında üniversitelere önemli bir sorumluluk düştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Murat Salim Tokaç'ın Türk musikisine yıllardır sunduğu sanatsal ve akademik katkıların böylesine değerli bir ödülle karşılık bulmasını, üniversitemiz adına büyük bir gururla karşılıyoruz. Hocamızı tebrik ediyor, sanat ve akademi dünyasına sunduğu katkıların devamını diliyorum."