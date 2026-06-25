Haliç Üniversitesi Mezuniyet Töreni

Haliç Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet törenleri kapsamında Mühendislik, Tıp, Sağlık bilimleri, Mimarlık, Spor Bilimleri fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri diplomalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6 ayrı oturumda gerçekleştirilen programlar, üniversitenin konservatuvar akademisyenlerinin müzik dinletisiyle başladı. Törende fakülte ve yüksekokul öğrencileri, diplomalarına kavuşarak meslek hayatlarına adım attı.

Mühendislik Fakültesi oturumunda Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Makine ve Yazılım Mühendisliği bölümleri mezun olurken, Tıp Fakültesi mezunları geleneksel kütük çakma, bayrak flama devir teslimi ve Hipokrat yemini ile mesleğe başladı. Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik bölümü, Mimarlık ile Spor Bilimleri fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri de diplomalarını aldı.

Spor Bilimleri Fakültesinin töreninde, Türkiye Üniversiteler Arası Atletizm Şampiyonası'nda kazanılan şampiyonluk ve dereceler ile güreş ve kürek branşlarındaki Türkiye ikincilikleri paylaşıldı. Avrupa şampiyonu sporcular Aykut Taşgın ve Berkay Erer'in başarıları da törende vurgulandı. Törenlerin sonunda mezunlar keplerini havaya fırlattı.

Öte yandan, yakın zamanda hayatını kaybeden Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Kut Sarpyener ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Tıp Fakültesi öğrencisi Feyzanur Alkan, törenlerde anıldı.

"Haliç dönüşümün sembolü"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, öğrencilerin kampüse adım attıkları andan bugüne kadar değişim ve dönüşüm yaşadığını, Haliç'in sadece bir coğrafya değil, dönüşümün sembolü olduğunu belirtti.

Katılımcılara Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hitap eden Eryarsoy, "Sıradan bir üniversiteden mezun olmuyorsunuz. Burada yalnızca bilgi edinmediniz, düşünmeyi, sorgulamayı ve farklı bakış açıları geliştirmeyi öğrendiniz. Birinci hikayenizi tamamladınız. Şimdi ikinci hikayenize başlıyorsunuz. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesini örnek gösteren Eryarsoy, "Bir problemi çözemiyorsanız, onu nasıl bertaraf edebileceğinizi bilmelisiniz. Mühendislik problemleri güçle değil, bakış açısıyla çözülür." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin başarılarının disiplinler arası işbirliklerinden geçeceğini aktaran Eryarsoy, yapay zeka ile biyolojiyi harmanlayan "AlphaFold" örneğiyle multidisipliner çalışmanın önemine dikkati çekti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Savaşkan, mühendisliğin sadece bireysel bir başarı değil, insanlığa karşı bir sorumluluk olduğunu belirterek, genç mühendislere etik ilkelerden ve bilimin rehberliğinden ayrılmamasını tavsiye etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özen, hekimliğin insan yaşamına adanmış evrensel bir sanat olduğunu vurgulayarak, hasta mahremiyeti ve bilimsel değerlerin vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Papila, tüm bölümlerin ortak amacının insan sağlığı ve yaşam kalitesi olduğunu aktararak, diplomanın bir son değil, yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğunun başlangıcı olduğunu aktardı.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Seçer Kariptaş, mezunlara etik değerlerden ayrılmadan bilgi ve birikimlerini toplum yararına kullanması çağrısında bulunurken, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. İbrahim Turgay Turan, sporun evrensel değerleri dürüstlük, saygı, fair-play ve azmin, yaşam boyu yol gösterici olacağını belirtti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. İsmail Belli ise üniversitelerin yalnızca meslek kazandıran kurumlar değil, bireylerin kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sunan yaşam alanları olduğunu kaydetti.