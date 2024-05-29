Haliliye Belediyesi Bayat Ekmek Toplama Projesiyle 9 Ton Ekmek İsrafını Önlüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Haliliye Belediyesi Bayat Ekmek Toplama Projesiyle 9 Ton Ekmek İsrafını Önlüyor

Haliliye Belediyesi Bayat Ekmek Toplama Projesiyle 9 Ton Ekmek İsrafını Önlüyor

Haliliye Belediyesi tarafından ekmek israfını önlemek amacıyla ilçenin muhtelif yerlerinde kurulan Bayat Ekmek Toplama kutularından alınan ekmekler ile aylık 9 ton ekmek israfı önleniyor.

29.05.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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Haliliye Belediyesi tarafından ekmek israfını önlemek amacıyla ilçenin muhtelif yerlerinde kurulan Bayat Ekmek Toplama kutularından alınan ekmekler ile aylık 9 ton ekmek israfı önleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal sorumluluk bilinci ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla Bayat Ekmek Toplama projesini hayata geçirdi.

"Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir" sloganıyla uygulanan proje kapsamında 32 merkez mahallede muhtelif noktalara Bayat Ekmek Toplama Kutuları yerleştirildi. Vatandaşların bayat ekmeklerini bıraktıkları ve 600'ü bulan bayat ekmek toplama kutularına bırakılan ekmekler, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından günlük olarak toplanıyor. Bayat ekmek toplama araçlarına yüklenen ekmekler, hayvanlara verilmek üzere barınaklara teslim ediliyor.

Ekmek israfını önlemek amacıyla hayata geçirilen Bayat Ekmek Toplama Projesiyle günlük 300 kilogram, aylık 9 ton ekmek israfı önleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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