Halk Ekmek büfesi sayısı 422'ye yükseldi - Son Dakika
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Halk Ekmek büfesi sayısı 422'ye yükseldi

30.06.2022 00:58
Halk Ekmek büfesi sayısı 422'ye yükseldi

Ankara'da Halk Ekmek büfesi sayısı 422'ye yükseldi.

Ankara'da Halk Ekmek büfesi sayısı 422'ye yükseldi.

Halk Ekmek Fabrikası'nda yapılan kura çekilişi ile Akyurt, Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Polatlı ve Sincan ilçelerinde 8'i ilk kez hizmete girecek toplam 18 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerini buldu. Ankara genelinde hizmet veren Halk Ekmek satış büfesi sayısı son yapılan çekilişle 422'ye yükseldi. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan çekilişe 292 kişi başvuruda bulundu. Noter huzurunda düzenlenen kura çekilişi ile 18 vatandaş ekmek teknesini işletme hakkı kazandı.

Ankaralılar için 41 yıldır kaliteli, güvenilir ve hijyenik ekmek ve unlu mamuller ürettiklerini, hizmet ağını genişletmek için gerek ekmek satış büfeleri gerekse kendi bünyelerindeki satış noktalarının sayısını her geçen gün artırdıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi, "Güven, kalite ve lezzet sloganı ile 76 çeşidi aşkın ekmek ve unlu mamuller üreterek Ankara halkına en iyi hizmeti en uygun fiyatlardan vermenin gayreti içindeyiz. Endüstriyel fırınlarımızda el değmeden günde ortalama 1 milyon adet civarında ekmek üretiyoruz. Fırınlarda 200 gramlık ekmek 3 liraya satılırken, biz 250 gramlık ekmeği 2 liradan tüketicilerle buluşturuyoruz. Piyasaya göre 50 gram daha fazla ve 1 lira daha ucuz olan ekmeğimiz aile bütçelerine ciddi katkı sağlıyor" dedi.

Kura çekilişinde yeni büfesine kavuşan Zekeriya Eroğlu, "Emekliyim, Halk Ekmek büfe çekilişinde ismim çıktı, çok mutlu oldum" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Halk Ekmek Fabrikası'na teşekkür etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Halk Ekmek, Polatlı, Elmadağ, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halk Ekmek büfesi sayısı 422'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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