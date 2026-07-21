Halka Arzlarda Rekor Artış - Son Dakika
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Halka Arzlarda Rekor Artış

Halka Arzlarda Rekor Artış
21.07.2026 14:27
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2023'te Türkiye'de 24 şirket halka arz oldu, büyüklük 1 milyar doları aştı. İlgi devam ediyor.

Türkiye sermaye piyasalarında halka arzlara olan ilgi sürüyor. Yıl başından bugüne kadar toplam büyüklüğü 1 milyar doların üzerindeki 24 şirketin halka arzı gerçekleşirken, geçen yılın tamamından fazla halka arz yapıldı.

Halka arz rüzgarı devam ediyor. Yılın ilk yarısında 16 şirket halka arz olurken, temmuzun ilk iki haftasındaki gerçekleşen 8 halka arzla birlikte sayı 24'e yükseldi. Böylece, halka arzlarda 21 Temmuz itibarıyla, geçen yılın tamamı geçildi. 2025 yılında 18 şirketin halka arzı gerçekleşmişti. ABD-İran savaşının başladığı dönemde kesintiye uğramasına rağmen halka arzlar, yılın ikinci yarısına da hızlı başladı. Temmuz ayının ilk 10 gününde 8 halka arz gerçekleşirken, Sermaye Piyasası Kurulu 4 şirketin daha halka arzına onay verdi.

1 milyar dolar sınırı aşıldı

Halka arzlarda bu temponun devam etmesi halinde, son 5 yılda rekor kırılan 2023'e yaklaşılabilecek. Son 5 yılda 56 şirket ile en fazla halka arz 2023 yılında gerçekleşti. 2022'de 38 ve 2024'te ise 33 halka arz gerçekleşmişti. Halka arz büyüklüğünde de bu yıl rekora koşuluyor. 17 Temmuz itibariyle Borsa İstanbul'da payları işlem görmeye başlayan 24 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar dolar sınırını aşarak 1 milyar 84 milyon doları geçti. Halka arz büyüklüğünde son 5 yıllık dönemde 3,2 milyar dolar ile 2023 yılında rekor kırılmıştı.

Sermaye piyasalarına güven

Bu yılın yapılan halka arzların yüzde 21'ini gerçekleştiren Tera Yatırım'ın Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, "Bu tablo bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Küresel belirsizliklere, jeopolitik risklere, savaşa rağmen Türkiye ekonomisine, Türk şirketlerine ve sermaye piyasalarımıza duyulan güven güçlü şekilde devam ediyor. Biz de Tera Yatırım olarak bu güvenin oluşmasına katkı sağlayan kurumların başında gelmenin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

Rüzgarın sürmesi bekleniyor

Yılın kalan döneminde de halka arz rüzgarının devam etmesini beklediklerini söyleyen Sarpyener, şunları söyledi: "Piyasa bizi halka arzlarla tanıyor. Bugüne kadar aracılık ettiğimiz halka arzların toplam büyüklüğü 770 milyon doları geçti. 2025 sonuna kadar 13 şirketin halka arzına aracılık ettik ve halka arz büyüklüğünde sektörün ilk üç kurumu arasında yer aldık. 2026 yılına da çok güçlü başladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 5 halka arz, toplam 70,8 milyar liralık talep gördü. 3,9 milyon bireysel yatırımcı halka arz ettiğimiz şirketlerle buluşurken, halka arzların büyüklüğü 13,4 milyar liraya ulaştı. Biz bu başarıyı yalnızca rakamlarla ölçmüyoruz. Çünkü her başarılı halka arz, üretime aktarılan yeni kaynak, yeni yatırım, yeni istihdam ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan yeni bir güven anlamına geliyor." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Halka Arz, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halka Arzlarda Rekor Artış - Son Dakika

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