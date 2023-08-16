Halkalı İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı İnşaatında İşçiler Grevde

Halkalı İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı inşaatında çalışan işçilerin temmuz ayında yapılan yüzde 26'lık zammı kabul etmeyerek yüzde 75 zam talebiyle çıktıkları grev bugün ikinci gününde. İnşaat Emekçileri Sendikası'na (İnşaat-Sen) üye olan işçiler, ödenmeyen fazla çalışma ücretleri dahil haklarını alana kadar iş başı yapmayacaklarını, bu eylem nedeniyle herhangi bir işten çıkarma olması halinde de grevlerini sürdüreceklerini bildirdiler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cengiz İnşaat – Kolin – Kalyon – Özgün Yapı ortaklığında yürütülen Halkalı İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı inşaatında çalışan işçiler, ödenmeyen fazla mesai ücretlerini alma ve yaşanabilir ücret talebiyle dün iş bırakma eylemine başladı.

Bugün eylemlerinin ikinci gününde olan İnşaat-Sen üyesi işçiler, temmuz ayında asgari ücrette yüzde 30'luk artış olmasına karşın, kendilerine ortalama yüzde 26 zam yapıldığını belirterek bunu kabul etmediklerini söylediler. Ödenmeyen fazla çalışma ücretleri dahil haklarını alana kadar iş başı yapmayacaklarını belirten işçiler, bu eylem nedeniyle herhangi bir işten çıkarma olması halinde de grevlerini sürdüreceklerini söylediler.

"BİZE VERİLEN ÜCRET BİZE HAKARET, KÜFÜR GİBİ"

"Bize verilen ücret bize hakaret, küfür gibi. Yeraltında çalıştığımız halde yer üstünde çalışıyormuşuz gibi ücret veriliyor. Ayrıca biz ayın 28 günü çalışıyoruz. Bu mesai ücretlerimiz de verilmiyor. Bizim tek talebimiz insanca yaşama ücreti ve en azından bir muhatap bulmak" diyen işçiler, grev kararlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Biz HYH Metro çalışanları olarak maaş artış oranının adil ve insanca yaşamaya yetecek nitelikte olmadığı kanaatindeyiz. Talebimiz, artış oranının tüm birimler ve ayrım yapılmaksızın tüm çalışanlar için yüzde 75 oranında olmasıdır. Çalıştığımız günden bugüne kadar hak ettiğimiz halde bordro hilesi yapıldığı için tam olarak ödenmeyen fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil (UGBT) alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz. Ayrıca iş yerinde çalışanlar arasında ücret ve zam hususlarında ayrımcılık yapıldığından, ayrımcılık tazminatını talep etme haklarımızı da saklı tutuyoruz.

'BİR PERSONEL DAHİ İŞTEN ÇIKARILIRSA İŞ BIRAKMA EYLEMİMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Tüm birimler söz konusu taleplerde ortaklaşmıştır, ayrıca taleplerimiz gerçekleşinceye kadar çalışmayacağımız hususunu tarafınıza bildirme zarureti hasıl olmuştur. Bu hak talebi sürecinde bir personelin dahi işten çıkarılması durumunda iş bırakma haklı eylemimiz devam edecektir."