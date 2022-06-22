Halkbank'tan ticari ödeme ve tahsilat işleyişine yeni sistem - Son Dakika
Üye Girişi

Halkbank'tan ticari ödeme ve tahsilat işleyişine yeni sistem

22.06.2022 12:27
Halkbank'tan ticari ödeme ve tahsilat işleyişine yeni sistem

Halkbank'ın ticaretin kolaylaştırılması ve ticaretin doğası gereği oluşan risk sorununun ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu "Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi", ticaretin başladığı andan neticelenmesine kadar ödeme ve tahsilatı güvence altına alıyor.

Halkbank'ın ticaretin kolaylaştırılması ve ticaretin doğası gereği oluşan risk sorununun ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu "Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi", ticaretin başladığı andan neticelenmesine kadar ödeme ve tahsilatı güvence altına alıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, ticaretin kolaylaştırılması ve ticaretin doğası gereği oluşan risk sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yeni bir ödeme sistemi oluşturdu. Banka güvencesiyle vadeli ödeme ve satış yapılmasına imkan sağlayan "Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi", ticaretin başladığı andan neticelenmesine kadar ödeme ve tahsilatı güvence altına alıyor.

Halkbank Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi; vadeli mal ve hizmet alımlarında borçlu tarafında ödemenin, alacaklı tarafında ise tahsilatın banka güvencesinde gerçekleşmesini sağlayan yeni bir finansman ürünü olarak tanımlanıyor. Bu yeni ürün, borçluya ödeme vadesinde hesabında para olmasa da otomatik olarak kredi limitinden borcunu ödeme imkanı sağlarken, alacaklıya da vadesinde tahsilat güvencesi sunuyor.

Çek, senet, teminat mektubu gibi ürünlerin yerine kullanılabilir

Ticaretin güven içinde yürütülmesine katkı sağlama hedefiyle oluşturulan sistem, çeşitli avantajlarla öne çıkıyor. Alacaklı, mal bedelini vadesinde tahsil edeceğinden emin şekilde ticaretine devam ederken, borçlu da banka güvencesiyle çalışarak ödemelerini tam ve zamanında gerçekleştirme rahatlığına kavuşuyor.

Güvenceli Dijital Ödeme Sistemi, ticarette yoğun olarak tercih edilen çek, senet, teminat mektubu gibi enstrümanların yerine de kullanılarak, operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sunuyor. Borçlu tarafa Güvenceli Ödeme Sistemi limit tanımlaması yapıldıktan sonra tüm işlemlerin Halkbank'ın kurumsal internet şubesinden de gerçekleştirilebiliyor olması, müşterilere pratiklik ve takip rahatlığı sağlıyor.

Sistemin devreye girmesi için borçlu tarafa bir Halkbank şubesinde güvenceli dijital ödeme sistemi limiti tanımlanması gerekiyor. Alacaklı tarafın ise Halkbank'ta aktif bir ticari vadesiz mevduat hesabının ve kurumsal internet şube üyeliğinin bulunması yeterli. Borçlu tarafından girilen ödeme emirlerine ilişkin işlemler, internet şubesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Halkbank'ın bu yeni hizmetinden kurumsal, ticari ve KOBİ segmentleri içinde yer alan; yurt içi alışlarını vadeli yapan imalatçı firmalar, toptancı ya da üreticilerden alımlarını vadeli yapmak isteyen perakende satış noktaları, ürün tedariklerini vadeli gerçekleştiren turizm işletmeleri ve tüm sektörlerde çek, senet yerine banka güvenceli ürünleri tercih etmek isteyen işletmeler yararlanabiliyor.

Ticaretin başından sonuna kadar güvence

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, uygulamanın ticaretin her iki tarafına da vadesinde ödeme ve tahsilat güvencesi verdiğini belirtti.

Ticari ilişkilerde ödeme ve tahsilatların zamanında gerçekleşmesinin, pek çok işletme için oldukça önem taşıdığının altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Ticaretin doğası gereği oluşan risk ve taraflar arasında oluşabilecek güven sorunu, iş yapılmasını engelleyecek boyuta ulaşabilmektedir. Bu konulara çözüm bulmak üzere oluşturduğumuz dijital ödeme sistemi, ticaretin başından sonuna kadar ödeme ve tahsilatın Halkbank tarafından güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Yeni hizmetimizin, vadeli alım satım yapan tüm işletmelerin işlerini kolaylaştırmasını ve büyümelerine yönelik pozitif etki yapmasını beklemekteyiz."

YORUMLAR
500
Bakırın libresi yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü Bakırın libresi yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesini gördü Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Caner Ergül'ü kadrosuna kattı Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Caner Ergül'ü kadrosuna kattı
Kaynak: AA

Halkbank, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkbank'tan ticari ödeme ve tahsilat işleyişine yeni sistem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:19:25. #1.11#
SON DAKİKA: Halkbank'tan ticari ödeme ve tahsilat işleyişine yeni sistem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement