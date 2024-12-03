Hamsi Fiyatı 80 TL'ye Düşünce Kapış Kapış! - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi Fiyatı 80 TL'ye Düşünce Kapış Kapış!

Samsun'da hamsinin fiyatı 80 TL'ye düşünce, balık tezgahlarında yoğun talep oluştu.

03.12.2024 17:45
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Fiyatı 80 TL'ye düşen hamsi kapış kapış

SAMSUN - Samsun'da balık tezgahlarında fiyatı 80 TL'ye düşen hamsi kapış kapış satılıyor.

Palamut, tahtını hamsiye bıraktı. Havaların soğumasıyla bollaşan hamsi, balık tezgahlarının en çok tercih edilen ürünü arasında yer aldı. Fiyatı 80 ile 100 TL arasında değişen hamsiyi özlediklerini söyleyen vatandaşlar, balığın iriliğinden memnun olduklarını söyledi.

Balık satıcısı Onurcan Köse, "3 ay boyunca palamut sattık. Palamudun sezonu bitti. Artık hamsi zamanı. Hamsi gün geçtikçe irileşiyor. Fiyatı 100 TL'ye düştü. Hamsiler ızgaralık. Tam da vatandaşın aradığı nitelikte. En çok şu an hamsi tercih ediliyor" dedi.

Vatandaşlar ise 1 kilo hamsinin 4 kişilik bir aileyi doyurduğunu, fiyatının ve boyutunun uygun olduğunu ifade ettiler.

Tezgahlarda diğer balık fiyatları ise şöyle:

Mezgit 50 TL, istavrit 80 TL, palamut 150 TL, somon 200 TL, levrek ve çupra 300 TL.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi Fiyatı 80 TL'ye Düşünce Kapış Kapış! - Son Dakika

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