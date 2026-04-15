Hamsi Sezonu Bereketle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamsi Sezonu Bereketle Tamamlandı

15.04.2026 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Yumaklı, verimli hamsi sezonu için 245 ton avlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 245 bin ton avlanma miktarıyla son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktıklarını belirterek, "Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından sona eren su ürünleri av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Vira Bismillah" diyerek açtıkları 2025-2026 sezonunu "bereketin şükrüyle" tamamladıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız planlı üretim, gemi bazlı kota ve koruma-kullanma dengesi sayesinde sezon boyunca attığımız her ağ, rızkımızı artırırken aynı zamanda denizlerimizdeki doğal dengenin korunmasına hizmet etti. Yaklaşık 245 bin ton hamsi avcılığıyla, son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktık. Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi. Hırçın dalgalara göğüs geren, ağlarını her sabah 'rastgele' diyerek denize bırakan tüm reislerimize, balıkçı kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi Sezonu Bereketle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 09:47:33. #7.12#
SON DAKİKA: Hamsi Sezonu Bereketle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.