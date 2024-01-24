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Hamsi Tezgahlarda 125 Liradan Alıcı Buldu - Son Dakika
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Hamsi Tezgahlarda 125 Liradan Alıcı Buldu

Zonguldak'ta hamsi, 125 liradan alıcı buldu ve tezgahları şenlendirdi. İstavritin fiyatı ise 60 lira olarak belirlendi. Esnaflar, balık fiyatlarının et fiyatlarına göre daha uygun olduğunu ve vatandaşların balık satın aldığını ifade etti. Hamsinin avlanmasının yetersiz olduğu ancak istavritin bol olduğu belirtildi.

Hamsi Tezgahlarda 125 Liradan Alıcı Buldu
24.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:23
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Hamsinin tezgahlarda 125 liradan alıcı buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 125 liradan alıcı bulan hamsi, tezgahları şenlendirdi. İstavritin fiyatı 60 lira olurken, esnaflar balık fiyatlarının et fiyatlarının yanında daha uygun olduğunu ve vatandaşların balık satın aldığını ifade etti.

Şehir merkezindeki balık tezgahlarında istavrit 60 liradan satılırken hamsi ise 125 liradan satıldı. Et fiyatlarının yanında balık fiyatlarının daha uygun olduğunu belirten esnaflar, vatandaşların balık satın aldığını ifade etti. Hamsinin yeterli avlanılmadığını ancak istavritin bol olduğunu ifade eden balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Bu sene aşırı bir bolluk olmadı. Bu sene hamsi kendini gösterdi kayboldu. Mezgit çok nadir geliyor. Ama istavrit bolluğu oluyor. İstavritte balığın bolluğuna göre 50,60 ve 70 lira arasında satılıyor. Az geldi mi balık her zaman yükseliyor. Balık bol geldi mi ucuza satılıyor. Hamsi yok gibi bir şey. 4-5 kasa bir şey alıyoruz. Pahalı alıyoruz mecburen pahalı satıyoruz. Vatandaş yiyor. Zaten et almış başını gidiyor. Tavuk bile almış başını gidiyor. İstavrit balığına insanlar rağbet gösteriyor. Hamsi pahalı ama insanlar alıyor. Hamsi kaybolur gibi gözüküyor. İstavrit balığı olur" dedi.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamsi Tezgahlarda 125 Liradan Alıcı Buldu - Son Dakika
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