Hamsi Tezgahların Gözdesi Oldu

Tezgahların gözdesi hamsi oldu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta tezgahların yeni gözdesi hamsi oldu.
Zonguldak'ta yaşanan palamut bolluğu yerini hamsiye bıraktı. Hamsi tezgahlarda 100 liradan satıldı. Hamsinin fiyatının uygun olması ilgiye neden oldu.
Balıkçı Oktay Ertürk, "Palamutun yerini hamsi almaya başladı. Havaların soğumasıyla berber. Hamsi fiyatları uygun şuanda. 100 lira hamsi. İstavrit 100 lira. 100 lira normal şuanda hamsi. Palamut belki son 1 defa daha olabilir. Palamut 150 lira. 1 tanesi 1,5 kg bulabiliyor. Tezgahın gözdesi hamsi. Hamsiye ilgi var"dedi.
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