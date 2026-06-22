Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Düşüyor - Son Dakika
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Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Düşüyor

22.06.2026 10:51
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Haziranda yıllık enflasyon beklentisi %46,13'e gerileyerek 3,38 puan azaldı. Gıda ve enerji ön planda.

Hanehalkının haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 274 hanehalkı tarafından yanıtlanan haziran ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hanehalkının haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13'e geriledi.

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 olarak gerçekleşti.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82'ye indi.

Ankete göre, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 lira oldu.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 44,3'e indi.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı ise bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hanehalkı Enflasyon Beklentisi Düşüyor - Son Dakika

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