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Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı - Son Dakika

Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı

04.12.2021 10:54
Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesi tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte işçiler stres attı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesi tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte işçiler stres attı.

Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden şirketi tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi. Şirketin açık ocak mevkiinde düzenlenen etkinliğe Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Acacia Maden İşletme Müdürü Iain Anderson, şirket çalışanları ve çalışanların aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan işletme müdürü Iain Anderson, dünyanın en zor ve anlamlı mesleklerinden birini de madencilik olduğunu belirterek, "Büyük özveriyle çalışan madenciler, çok riskli ve tehlikeli koşullarda hizmet veriyor. Dünyada ve ülkemizde yer altında ve yer üstünde canlarını ortaya koyarak çalışan, insanlık tarihindeki en zor mesleklerden biri olan madencilikle ekmeğini kazanan tüm madencilerin gününü kutluyoruz. Şehit madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ise 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak, iş güvenliğine verdiği önemden dolayı firma yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Etkinlikte, Azdavay ilçesindeki bir madende grizu patlaması nedeniyle hayatını kaybeden ve Türkiye'nin ilk kadın şehit mühendisi olan Huriye Güney de anıldı.

Etkinlikte, çalışanların ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan çocukları arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. - KASTAMONU

Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı
Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı
Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı
Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı
Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı

Dünya Madenciler Günü, Aralık, Hanönü, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hanönü'de 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlandı - Son Dakika Ekonomi


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